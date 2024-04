Se cumplen dos años desde que Céline Dion desvelara públicamente que padece una enfermedad rara: el Síndrome de la Persona Rígida (SPS). No obstante, no ha sido hasta ahora que la artista ha hablado en primera persona sobre cómo se encuentra y convive con dicha dolencia. La intérprete de My heart will go ha concendido una entrevista a la edición francesa de la revista Vogue donde se ha sincerado sobre la rutina que sigue para tratar de paliar los efectos de la enfermedad y la evolución de esta. «Empecé diciéndome a mí misma: ¿Por qué yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Soy responsable? La vida no te da respuestas. ¡Simplemente tienes que vivirlo! Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida» ha comenzado diciendo.

«Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo tanto los dedos de los pies como las rodillas, las pantorrillas, los dedos, el canto, la voz… Esta es la condición con la que debo aprender a vivir ahora dejando de cuestionarme. La enfermedad está dentro de mí y siempre lo estará. Estoy esperando que llegue el milagro y encuentren una manera de curarla con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello», ha añadido no sin antes en incidir en la idea de que su única opción en estos momentos es seguir adelante y encontrar la mejor versión de sí misma. «Tengo esta fuerza en mí. Sé que nada me detendrá. Es duro, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. Pero hay una cosa que nunca parará y es la voluntad. Es la pasión. Es el sueño. Es la determinación», asegura.

Sobre su regreso a los escenarios, Céline Dion prefiere guardar silencio, si bien es plenamente consciente de que «mi cuerpo me lo dirá. Por otro lado, no quiero simplemente esperar. Es moralmente difícil vivir día a día»; y de que es una privilegiada por poder «contar con bueno médicos y buenos tratamientos» que favorecerán su condición de cantante. «Yo tengo esos medios y esto es un regalo. Es más, tengo esta fuerza dentro de mí. Sé que nada me va a detener», ha relatado.

El último diagnostico de Céline Dion para con dicha enfermedad hasta la entrevista de la cantante a la publicación francesa fechaba del pasado mes de diciembre. En unas declaraciones a la revista 7 Jours, la hermana de la cantante, Claudette Dion, confirmó que Celine Dion había sufrido un empeoramiento en su estado de salud que afectaba directamente al control de sus músculos. «La artista ha perdido el control de sus músculos. Está trabajando duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Ella siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía ‘lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien’. Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es para volver al escenario ¿En qué calidad? No lo sé», expresó.

La enfermedad de Céline Dion

La cantante canadiense fue diagnosticada en diciembre de 2022 con una enfermedad rara llamada síndrome de la persona rígida. Fue ella misma, cabe recordar, quien hizo pública la noticia a través de una emotiva carta abierta publicada en su perfil de Instagram, donde reúne a más de seis millones de seguidores. En la publicación anunció, asimismo, un parón musical.

La condición neurológica que sufre la artista se caracteriza principalmente por provocar rigidez en los músculos, así como espasmos musculares severos y sensibilidad a estímulos como el sonido y las luces, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológico y Accidentes Cardiovasculares. Del mismo modo, el NCATS señala que es una enfermedad autoinmune, es decir, una condición en la que el sistema inmune ataca su propio sistema nervioso central, en concreto al cerebro y la médula espinal. Se relaciona habitualmente con otras enfermedades como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa; y suele afectar más a las mujeres que a los hombres.