No es un buen momento para Cecilia Gómez. La vida de la bailaora ha dado un importante giro después de haber tenido que pasar en varias ocasiones por quirófano a raíz de una serie de dolores de cuello y espalda. Hasta cinco veces ha tenido que ser intervenida la artista, que poco a poco comienza a recuperarse de la que ha sido, sin lugar a dudas, una de sus peores pesadillas.

La artista no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la agencia Gtres, que se han interesado por su estado y evolución. Sin perder la sonrisa y la amabilidad que la caracteriza, Cecilia Gómez ha confirmado que empieza a encontrarse algo mejor: “cuatro meses ya. Parecía que todo en un principio iba a ir bien. De hecho, la operación está fenomenal, ha sido un éxito, pero a las pocas semanas remitió el dolor y la verdad es que ha sido en unos meses muy complicados, muy duros”, ha revelado la bailaora, que ha revelado que la recuperación ha sido muy compleja. “No sabíamos que teníamos también otro problema. El dolor era constante y entré en el quirófano con cefaleas crónicas, con neuralgias. Y ten en cuenta que al final era una zona que estaba muy sensible, era un postoperatorio y bueno, los tejidos a flor de piel. Así que cuando remitió el dolor vino multiplicado por mil”, ha asegurado.

En estos momentos, la artista está muy centrada en su proceso de recuperación: “entre la unidad del dolor. Yo llegué allí ya pidiendo morfina o lo que hiciera falta, que me arrancara la cabeza, porque es verdad que cuando es un martillo ahí constante, se te pasan por la cabeza mil cosas. Pero bueno, entré allí como pude. Enseguida vieron las condiciones a las que llegué. Me hicieron bloqueos, me mataron nervios, hemos empezado con psicólogo, con rehabilitación. Bueno, pues todo, todo en equipo para para salir adelante y que esto quede como una anécdota”, ha sentenciado.

La bailaora reconoce que todo esto le ha cambiado la vida: “me ha cambiado la vida, no solo por el hecho de que al final tengo que pasar un duelo. Tengo que olvidarme de lo que era antes, tengo que despedirme de mi yo, de lo que he sido hasta ahora, que he sido bailaora y empezar desde cero, empezar una nueva vida. Pero bueno, aunque al principio era lo que más me atormentaba, ahora ha pasado a un segundo, tercero y cuarto plano. Ahora, lo importante es tener calidad de vida y le doy muchísima importancia a otras cosas que antes no se las daba. Me quedo con lo positivo y he aprendido muchísimo”, ha dicho.

Cecilia Gómez no quiere desvincularse de la que hasta ahora ha sido su profesión, aunque no pueda desarrollarla de la misma manera: “yo no quiero perder el contacto con el público. Ha sido lo que me ha motivado toda la vida. Ha sido el trabajo que he tenido, mi lenguaje y espero poder retomarlo desde la interpretación, desde otra manera de comunicación. Tengo guiones, tengo proyectos que tenía avanzados para hacerlo con mis espectáculos y al final pues lo intentaré retomar desde como dirección, coreógrafa. Es verdad que hasta ahora tampoco me lo he planteado porque estaba muy centrada en la recuperación. Tampoco la cabeza me daba para más, porque ha habido un mes en concreto en todo este proceso que prácticamente no me podía mover, no me podía mover nada”, ha dejado claro.

La artista reconoce que su familia, en especial su madre, ha sido su gran apoyo en estos meses complicados: “sin ella, no hubiera podido hacer absolutamente nada. Amigos que ya son como mi familia, que son amigos de toda la vida y, sobre todo, uno mismo. Es fundamental, en estos procesos tienes que estar tú, tienes que ver la luz, porque tienes momentos de mucha oscuridad, momentos de mucha soledad, porque aun estando acompañado, te acuestas y te levantas con ese dolor, con esa pena y, sobre todo, con ese renacer, porque al final es lo que toca, es volver a empezar”, ha explicado.

Tras su ruptura con Marco Vricella, Cecilia ha reconocido que no tiene ningún tipo de relación con él: “ni me importa ni me interesa. Como comprenderás, estoy ahora en un momento en el que solo cosas positivas, cosas buenas y hacia delante”. La artista ha comentado que por ahora no tiene a nadie especial en su vida, más allá de su madre y otros miembros de su familia: “me he rodeado de gente muy especial. Mi madre es un ser especial. Mis amigos, pero bueno, tampoco creas que ahora estoy como para para moverme mucho”, ha recalcado.