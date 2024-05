La Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid ha sido testigo, este viernes, del Sí, quiero entre el periodista y colaborador de televisión Iván Reboso, y el fotógrago Joan Crisol. La pareja ha contraído matrimonio por lo civíl tras más de una década de relación, ante la atenta mirada de más de un centeran de invitados entre los que se encontraban numerosos rostros conocidos de la crónica social, y de otra índole, de nuestro país, tales como Emma García, Amor Romeira, Alberto Dugarte, Leticia Requejo, Adriana Dorronsoro, Beatriz Archidona, Rosa Benito, Omar Suárez, Rosario Mohedano o la actriz Cecilia Gessa.

Ha sido en torno al mediodía cuando los invitados al enlace han comenzado a llegar al lugar. Una de las primeras en hacerlo ha sido, precisamente, la novia de Carlos Bardem, ataviada con un look de lo más informal compuesto por un top negro y unos pantalones palazzo a juego, que ha combinado con unos zapatos Mary Jane con calcetines de canalé blanco y un abrigo camel. La actriz es íntima amiga de Joan Crisol, y se ha mostrado muy feliz por la unión del retratista con Reboso. «Lo que no sé es por qué no lo han hecho antes», ha expresado al ser preguntada por el enlace en sí mismo.

Cecilia Gessa, en la boda de Iván Reboso y Joan Crisol. (Foto: Gtres)

Cecilia Gessa ha atentido muy amablemete a la prensa congreada en el lugar expresamente para la ocasión, y lo cierto es que al margen de todo lo que refiere a la boda de Iván Reboso y Joan Crisol, la intérprete de Casta, peste y eternidad o Giros del destino se ha pronunciado sobre otros asuntos de aire más personal. En especial, sobre su relación con Penélope y Mónica Cruz. Gessa ha expresado que las cuñadas se llevan «genial» al tiempo que se ha deshecho en halagos hacia la ganadora de un Premio Óscar. «A nivel profesional, todos lo sabemos, Penélope es una maravillosa actriz y productora. También es una estupenda mamá, es una mujer maravillosa, tiene mucha luz ¡Viva Penélope!», han sido sus palabras.

Celicia Gessa comparte su vida con Carlos Encinas Bardem -su nombre de pila, desde 2010 y es desde entonces, más allá del vínculo cinematográfico que las une, que la actriz es parte de la familia de Penélope Cruz, quien conoció, por su parte, al pequeño de los Bardem, Javier, en 1992; si bien no fue hasta años más tarde que ambos comenzaron una relación sentimental que dura ya casi dos décadas.

Cecilia Gessa, en la boda de Iván Reboso y Joan Crisol. (Foto: Gtres)

Cecilia Gessa evita hablar del romance entre Mónica Cruz y Alejandro Sanz

Aunque Cecilia Gessa no ha mostrado reparo alguno en hablar sobre su relación con Penélope Cruz, sí lo hecho con respecto al romance de Mónica Cruz y Alejandro Sanz. «No me hagáis hablar de más. Mónica está guapísima y feliz», han sido sus únicas palabras sobre este asunto. Fue a principios de años cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco del posible romance entre la hermana de Penélope Cruz y el cantante, luego de que ambos fueran fotografiados en actitud muy cómplice y cariñosa.