Cayetano Rivera acaba de estrenar sus 47 años de la mejor de las maneras: disfrutando de un éxito abrumador en los ruedos. Lo ha hecho desde Colombia, centrándose de nuevo en su profesión tras haberse retirado durante casi un año por una inesperada lesión de muñeca que le ha obligado a permanecer en reposo durante varios meses para conseguir una pronta recuperación. Aunque se encontraba lejos de su familia y de su actual pareja, María Cerqueira, el diestro consiguió disfrutar de uno de los cumpleaños más especiales de su vida, enfundándose de nuevo en un traje de luces y recibiendo el cariño de su afición desde la grada.

Cayetano Rivera en Colombia/ Gtres

Una vez terminada la corrida de toros, Cayetano obtuvo el mejor regalo que podía tener, saliendo por la puerta grande y a hombros de la Feria de Manizales de Colombia después de repartirse siete orejas y el indulto a un toro con sus compañeros. Cabe recordar que el cartel del evento taurino también aparecían nombres muy conocidos del toreo como Andrés Roca Rey y Luis Bolívar. Sin duda, las imágenes trascendidas dejan entrever la satisfacción que sintió el hijo de Paquirri en esos momentos, coincidiendo con uno de los días más especiales y entrañables del año para él: su cumpleaños.

Cayetano Rivera en Colombia/ Gtres

Cabe reseñar que, el 2023 ha sido un año difícil para Cayetano, profesionalmente hablando, ya que ha tenido que paralizar su trayectoria en los ruedos. A esto se suma que su vida personal también ha atravesado por una montaña rusa, motivo por el que ha estado en primera línea mediática pese al hermetismo del que siempre hace gala. Y es que, la multitud de rumores que señalaban un posible divorcio entre Eva González y el triunfador de la feria taurina mencionada fueron confirmados tras difundirse unas imágenes del diestro con María Cerqueira por Venecia, algo que demostró que había rehecho su vida sentimental, al mismo tiempo que se confirmó lo que era un secreto a voces.

La emotiva celebración de Lucía Rivera a su padre

Más allá del emotivo regalo sentimental que sintió con el cariño de la afición colombiana, Cayetano también recibió una felicitación muy especial desde España de la mano de su hija Lucía Rivera. La joven compartió dos fotografías familiares del diestro acompañadas de un texto que no dejaron indiferente a nadie: «Hoy cumple años la única persona que es capaz de hacerme montarme en cualquier atracción», escribía en un tono bromista haciendo referencia al momento que mostraba la fotografía.

Lucía Rivera en un evento de Sunglasses / Gtres

«Catorce añitos después me lleva a parques temáticos. Y sigue igualito, no sé cómo lo hace pero le he visto dormir y os confirmo que no duerme en formol. Happy Birthday», proseguía, publicando otra fotografía en la que aparece subida a sus hombros. Sin duda, sus palabras dejan entrever que la relación entre padre e hija sigue intacta, demostrando, con motivo de su aniversario, el pilar fundamental que constituye su progenitor en la vida de Lucía.