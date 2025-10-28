Cayetano Rivera cambia los ruedos por los negocios: su nueva vida como empresario internacional

Cayetano Rivera ha decidido dar un giro radical a su vida. Apenas dos meses después de su retirada de los ruedos, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez ha comenzado una nueva etapa alejada por completo del mundo taurino, apostando por el ámbito empresarial e internacional. Su transformación, tan sorprendente como ambiciosa, lo ha llevado a recorrer distintos países, desde Nigeria hasta Paraguay, en busca de oportunidades ligadas a la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo industrial.

El pasado mes de septiembre, Rivera puso fin a casi dos décadas de carrera en los ruedos. Lo hizo en una emotiva tarde en Écija, donde se despidió entre aplausos y lágrimas contenidas. En aquella jornada, el torero cerró un capítulo que había marcado su vida con éxito, sacrificio y tradición, convirtiéndose en uno de los nombres más mediáticos del toreo contemporáneo. Pocos días después, confirmó en una entrevista en Espejo Público que se tomaría «dos o tres meses de descanso» para reflexionar sobre su futuro. «Evidentemente, tengo que seguir trabajando. Intentaré buscar cosas que me permitan mantener mi nivel de vida y, al mismo tiempo, que me diviertan», confesó. Y lo cierto es que ha cumplido su palabra.

Su primera aparición pública tras la retirada no fue en un evento taurino, sino en Lagos (Nigeria), donde ha viajado junto al empresario Alejandro Agag, considerado el «rey de la Fórmula E». El viaje ha despertado la curiosidad de muchos, ya que se interpreta como una primera toma de contacto con el mundo empresarial internacional. Pero Cayetano no se ha detenido ahí. En los últimos días, ha continuado su periplo con una visita a Asunción, capital de Paraguay, donde ha mantenido un encuentro con el presidente del país, Santiago Peña Palacios. En sus redes sociales, el propio Rivera ha compartido imágenes del encuentro acompañadas de un mensaje en el que expresa su entusiasmo: «Agradecemos profundamente al presidente Santiago Peña y a su equipo por la cálida recepción y el interés mostrado en este proyecto común. Paraguay es un país con un enorme potencial para desarrollar proyectos industriales sostenibles, innovadores y generadores de empleo y valor para el país. Su gente transmite un espíritu de colaboración que inspira confianza e ilusión».

La Presidencia de la República del Paraguay ha confirmado que el encuentro gira en torno a proyectos de inversión en el sector minero, particularmente en la explotación y manufactura de minerales como el titanio. El mandatario paraguayo también ha recibido al empresario minero Mikhail S., quien trabaja en estrecha colaboración con Rivera. Según el comunicado oficial, como primer paso se enviará al país un equipo técnico que trabajará junto a especialistas locales para analizar el subsuelo paraguayo y su potencial minero. El Gobierno busca, con estas iniciativas, generar empleo y promover un desarrollo económico sostenible.

Todo indica que Cayetano Rivera está decidido a consolidarse como empresario internacional, apostando por sectores innovadores y sostenibles. Su formación académica, muchas veces eclipsada por su fama como torero, encaja perfectamente con este nuevo rumbo. Antes de lanzarse a los ruedos, estudió Empresariales y Comunicación en Estados Unidos, y posteriormente se interesó por el cine en Los Ángeles. De hecho, antes de tomar la alternativa a los 29 años, trabajó en una productora en España, mostrando una faceta creativa y empresarial que ahora parece resurgir.

Su hermano Francisco Rivera, quien en su día costeó sus estudios en Estados Unidos, contó que Cayetano decidió devolverle el dinero años después, cuando su carrera taurina ya estaba consolidada. Más allá de la anécdota, ese gesto refleja cierta coherencia con su forma de entender los compromisos personales y familiares. Ahora, en una etapa completamente distinta, Cayetano ha dejado atrás el traje de luces para adentrarse en el mundo empresarial, sustituyendo los ruedos por despachos y reuniones internacionales.