Cayetana Rivera celebra su cumpleaños por todo lo alto: fiesta de disfraces e invitados VIP

Cayetana Rivera y Martínez de Irujo está de celebración. A pesar de que su cumpleaños fue el pasado 16 de octubre —fecha en la que en el año 1999 convirtió a Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera Ordoñez en padres primerizos—, ha sido este fin de semana cuando ha convocado a sus amigos y familiares en una gran fiesta temática. Este año, los asistentes tenían un dress code claro: caracterizarse al mas puro estilo del pueblo comanche.

Para ello no faltaron los accesorios tribales, las coronas de plumas, las trenzas largas y las pinturas faciales con formas geométricas e incluso una gran hoguera en mitad del jardín. Ha sido a través de las redes sociales de la duquesa de Montoro y de Narcis Rebollo, su marido, donde hemos podido ver todos los detalles de este evento que ha reunido a rostros conocidos de la sociedad sevillana y de la crónica social a nivel nacional.

Eugenia y Narcis en el cumpleaños de Tana Rivera. (Foto: Instagram)

Para sorpresa de nadie, Victoria Federica no ha querido perderse este sarao y se ha trasladado hasta Sevilla para acompañar a la homenajeada junto a su inseparable amiga Rocío Laffón. Para esta ocasión, todas ellas se ciñeron a la perfección al código de vestimenta; sin embargo, la hija de la infanta Elena ha optado por la discreción y no se ha maquillado ni ha llevado diadema. Lo que sí ha añadido a su outfit han sido el cuero y los flecos, que colgaban del final de un chaleco color camel. Una prenda que ha acompañado de una camiseta blanca, una falda oscura y unas botas de caña alta y arrugada negras.

Victoria Federica en el cumpleaños de Tana Rivera. (Foto: Instagram)

El disfraz de Cayetana, la anfitriona

Como no podía ser de otra manera, Tana —nombre con el que ella misma se autodesigna en Instagram— ha lucido uno de los disfraces más llamativos, espectaculares y elaborados de la velada. La diseñadora de moda ha seleccionado como base una camisa blanca a la que ha agregado todo tipo de complementos.

Cayetana Rivera disfrazada de india. (Foto: Instagram)

En la parte inferior ha llevado una falda de cuero con un corte asimétrico a la altura de la cadera, del que nacían unos flecos que aportaban dinamismo al look. En la cintura se ha colocado un maxi cinturón de piel coñac con un gran cierre dorado y, para rematar el estilismo, defendió con desparpajo una gran corona de estampado étnico y plumas en tonos naranjas y azules. El maquillaje tampoco lo ha dejado al azar y ha tuneado su rostro con pinturas de color blanco y negro que rodeaban sus ojos con triángulos, puntos y líneas.

Cayetana Rivera soplando las velas de su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Ya entrada la noche, la joven se ha desprendido del adorno de su cabeza y ha disfrutado de la discoteca con sus amigos. A lo largo de la fiesta, no ha faltado la tarta de cumpleaños con velas que Tana ha soplado efusivamente subida a hombros de uno de sus invitados y jaleada con aplausos.

Narcis Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo en el cumpleaños de Tana. (Foto: Instagram)

Eugenia Martínez de Irujo y Narcis Rebollo también se tomaron muy en serio sus disfraces. Mientras que la hija de la recordada Cayetana de Alba ha elegido una corona en tonos marrones, negros y blancos con largas trenzas, el empresario musical se ha decantado por una composición que cubría su frente con grandes plumas tricolores y un atuendo completamente gris con cenefas indígenas.