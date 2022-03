Cayetano Martínez de Irujo revela cómo ha solucionado el problema de la suplantación de identidad

Cayetano Martínez de Irujo se convertía en uno de los protagonistas del pasado mes de enero a raíz de un suceso de lo más preocupantes. Y es que, después de que se diera a conocer que Antonio Resines había sido víctima de una suplantación de identidad vía Twitter, el hijo de la duquesa de Alba también denunció haber pasado por una situación muy similar a la del actor.

Según confirmó él propio duque de Arjona, una persona que se hizo pasar por él puso a la venta el palacio de Arbaizenea, una de las joyas de la familia ubicada en San Sebastián. La posible venta corrió como la pólvora en redes sociales, motivo por el que Cayetano se vio obligado a tomar cartas en el asunto y negar tener interés alguno en deshacerse del enclave, estando “desesperado” por la situación que le estaba haciendo pasar el suplantador de identidad. No obstante, en los últimos días no se volvió a escuchar nada más acerca del caso, por lo que todo el panorama nacional llegó a creer que ya había sido zanjado y Martínez de Irujo había conseguido volver a su día a día habitual, dejando en el pasado este fatídico episodio.

Las cámaras de Gtres se toparon con el protagonista en cuestión durante la ceremonia de entrega de las Medallas de Andalucía en Sevilla, la cual tuvo lugar el pasado 28 de febrero. En un evento tan especial, el madrileño ha hecho gala de su simpatía para desvelar en qué quedó el asunto de la suplantación: “El caso ya está cerrado, me ha costado dinero hasta a mí. Estaban haciendo daño a los demás a mi costa, y al final, no sabes lo que ha sido. Parece mentira que una red social albergue la delincuencia y tengas difícil forma de combatirla”, apuntaba el conde de Salvatierra, muy decepcionado por la gestión de las plataformas de entretenimiento en este tipo de problemas.

No obstante, quiso cerrar este capítulo de su vida y centrarse en el tan especial momento que estaba viviendo en la capital hispalense: “Es un día muy importante. Me acuerdo cuando vine para que le dieran una medalla a mi madre. Es una de las cosas que más ilusión me ha hecho en la vida. Son reconocimientos escogidos muy bien y muy merecidamente. Es un acto muy bonito y muy andaluz”, confesaba. Por otro lado, tampoco se olvidó de las circunstancias meteorológicas y de cómo están afectando al sector primario: “Falta lluvia para ayudar a los agricultores. La verdad es que la situación es realmente extrema, y yo más o menos me puedo defender, pero los pequeños agricultores que no se pueden defender hay que pensar en ellos”, decía, visiblemente preocupado.

La última vez que Cayetano reapareció públicamente fue para rendir tributo a su madre en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. No hay duda de que la relación maternofilial era muy estrecha, motivo por el que Martínez de Irujo siempre se deshace en elogios con ella, incluso después de su muerte, habiéndole acarreado esto algún que otro encontronazo con sus hermanos.