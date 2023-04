Cayetano Martínez de Irujo vibra en Sevilla con mensaje para sus hermanos

No hay Semana Santa que se precie sin que Cayetano Martínez Martínez de Irujo se deje caer por su querida Sevilla. Visitar la capital andaluza siempre es motivo de orgullo para él, aunque también de cierta nostalgia. En la iglesia hispalense de los Gitanos es donde descansan los restos mortales de su querida madre, la duquesa de Alba. Desde pequeñito ha mamado la pasión por esta semana de festividad religiosa y es por eso que siempre que su agenda se lo permite se deja caer por el jueves y viernes santo para vivir in situ las procesiones y el paso de las cofradías.

Este año coincide, además, con que hace pocos días cumplía la redonda cifra de 60 años. Por lo tanto, está disfrutando de una etapa muy dulce. Y qué mejor manera de atravesarla que en compañía de Genoveva Casanova y Barbara Mirján, o lo que es lo mismo, su ex mujer y su actual pareja. Entre ellas hay una fantástica relación y así ha quedado claro en más de una ocasión, la última durante la Semana Santa sevillana. Ambas son siempre sus mejores apoyos cuando tiene que hacer frente a conflictos familiares con sus hermanos, a menudo recurrentes.

Cayetano Martínez de Irujo ha sido abordado por las cámaras de la agencia de prensa Gtres durante uno de los pasos. Con una amabilidad incuestionable, ha pasado revista a todos los asuntos de actualidad que le envuelven. Sobre su 60 cumpleaños ha declarado que «ha sido muy bonito» y que lo ha celebrado «en familia».

El jinete no ha tardado en reivindicar la figura de Cayetana Fitz James en su discurso dada su vital importancia en la Hermandad de los Gitanos: «Este templo lo levantó mi madre y hace poco se consolidó la propiedad del terreno así que es un día en el que yo la recuerdo especialmente porque es la culminación de su obra».

Definido como una persona «humana y con un gran corazón» por parte de Genoveva y quienes lo quieren, Cayetano Martínez de Irujo no rehúye los halagos pero señala como responsable a su progenitora: «Bueno, lo he demostrado, igual que mi madre, pero ella me enseñó que las cosas se hacen pero no se dicen. Ayudar a los demás todo lo que está en la mano de uno es muy importante», reflexiona.

El contraste de Cayetano Martínez de Irujo

Mediado su discurso, Cayetano se ha atrevido a sentenciar con tono firme y rotundo que «Probablemente estoy en el mejor momento de mi vida». A sus 60 años, tiene el reconocimiento de la sociedad, el cariño de los suyos, una pareja que lo adora, dos hijos que son su motor de vida y una ex mujer que siempre está ahí para ayudarle y arroparle siempre que sea necesario.

Un buen momento que deja otra dualidad: «Los primeros seis años tras la muerte de mi madre (2014) han sido los peores, pero ahora todo se ha ido estabilizando y poniendo en su sitio. Tengo la familia unida que siempre quise tener». Incluye ahí a sus hermanos, con los que ha tenido varios conflictos, pero con matices: «Carlos y yo tenemos una buena relación, aunque tenemos unas diferencias tan grandes, yo soy como mi madre y él es diferente… pero Fernando y Eugenia pues son los hermanos con los que me he quedado, pero vamos que nos llevamos bien», zanja.