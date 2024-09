Cayetano Martínez de Irujo desvela el verdadero motivo por el que tiene problemas con sus hermanos

Cayetano Martínez de Irujo es uno de los miembros más destacados de la Casa de Alba. El aristócrata asegura que su madre le pidió personalmente que se hiciera cargo de todo y ahí radica el origen de todos los problemas que está teniendo con sus hermanos. A pesar de que públicamente intentan guardas las formas, es evidente que entre ellos hay bastantes diferencias.

A sus 61 años, el duque de Arjona ha reunido el valor suficiente para hablar muy claro sobre sus conflictos familiares. Eso sí, desde el máximo respeto porque siempre ha sido una persona bastante educada y correcta. Este fin de semana ha participado en un conocido programa de televisión que ha repasado la trayectoria de los Alba y es la primera vez que ha dado un golpe en la mesa.

«Los celos y la envidia o se tratan psicológicamente o se traducen en odio», ha declarado. De esta forma ha dado a entender que algunos de sus hermanos tendrían que hacer examen de consciencia para entender lo que ha pasado dentro del clan. Cayetano asegura que la duquesa de Alba hizo todo lo posible para ser una buena madre, pero cree que se sintió sobrepasada por ciertas situaciones. Gestionar el legado familiar no es fácil, todo lo contrario, por eso le pidió ayuda.

«Uno no puede vivir con odio sin haber hecho nada para ello. Yo solo fui el escogido de mi madre para llevar la casa. Eso es todo el mal que hice. El problema realmente no es tuyo, no tiene solución», ha comentado en un tono muy contundente.

Cayetano Martínez de Irujo habla de su hermano Carlos

El ex marido de Genoveva Casanova ha hablado directamente de su hermano Carlos. Según ha contado, en la actualidad han aprendido a mantener un vínculo cordial, pese a las diferencias que le separaron en el pasado.

Este fin de semana se ha emitido una nueva entrega de Dinastías, el formato que presenta Joaquín Prat en Telecinco. El nuevo invitado ha sido Cayetano, quien ha confirmado que a día de hoy tiene «una relación correcta y cordial dentro de lo que cabe» con Carlos Fitz-James Stuart. Ha conseguido llegar a este punto después de mantener una conversación que no fue sencilla.

«Me senté con él y le dije todo lo que quería decirle. No conseguí lo que esperaba, pero por lo menos me quedé satisfecho porque me escuchó. Actualmente, tengo una relación cordial y así la quiero mantener», declara con total naturalidad.

El aristócrata explica sus diferencias con Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo ocupa un papel importante dentro de la crónica social. Su simpatía y amabilidad le ha hecho ganarse el cariño de muchos periodistas y su imagen es bastante positiva. Todo lo que hace termina convirtiéndose en tendencia, de ahí que sus problemas con Cayetano hayan ocupado tantas horas en los programas de televisión.

El duque cree que sus hermanos han ejercido una influencia negativa sobre Eugenia, por eso ha perdido el contacto con ella en los últimos tiempos. «A Eugenia han conseguido llevársela de su lado. Eso ha sido una decepción muy grande. Cuando alguien me hace una injusticia flagrante y no quiere ni sentarse a hablar, para mí han terminado».

La mejor parte se la ha llevado Fernando, a quien Cayetano considera «bueno y sencillo». Ha explicado: «Siempre he vivido con él. Desde la infancia estuvimos juntos, compartía habitación con él». Gracias a su sinceridad, los espectadores han encontrado las respuestas que tanto estaban buscando.