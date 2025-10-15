Carlos, el pequeño de los hijos de Fabiola Martínez y Bertín Osborne, ya sabe la carrera universitaria que quiere estudiar. Dentro de un año, el menor cumplirá 18 años -por lo que este próximo curso finaliza sus estudios escolares-. La venezolana, que ha estado presente en la exposición Letizia, de Princesa a Reina, ha actualizado su situación personal, así como sus proyectos o el futuro de sus vástagos.

El futuro de Carlos y Kike Osborne

Fabiola Martínez siempre es un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida personal -que no la de los demás-. La modelo ha reaparecido en la exposición organizada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en colaboración con la agencia Gtres. La venezolana ha podido hacer un hueco en su apretada agenda para acudir a este evento donde, además de opinar sobre la figura y el papel de la Reina Letizia, también se ha pronunciado sobre el futuro de sus hijos en común con Bertín Osborne.

Fabiola y Bertín saliendo del hospital tras el nacimiento de su hijo Carlos. (Foto: Gtres)

La empresaria lleva años inmersa en la Fundación Kike Osborne -llamada anteriormente Fundación Bertín Osborne- que, el próximo mes de noviembre, será una de las protagonistas en la III edición de los premios Dona2, así como su primogénito. «Kike (Osborne) sí estará. El año pasado, cuando se hicieron los premios, hicimos el relevo. Él estaba muy emocionado. Me encanta que él se sienta parte de esto, porque es el motor. Al principio teníamos miedo porque no sabíamos si era bueno exponerle tanto, pero él responde, le encanta tener el foco encima. Me enorgullece que el se sienta parte activa», ha dicho Martínez.

Por su parte, su hijo Carlos también tendrá un rol muy importante en el futuro en el proyecto familiar. Fabiola ha desvelado que su pequeño, que en noviembre del 2026 cumplirá 18 años, ya tiene claro qué quiere estudiar cuando termine el colegio: «Me dijo que quería estudiar Marketing y Comunicación. Él es muy bueno, pero como todos los adolescentes tiene sus momentos. Me dijo estos días que así podía llevar el marketing de la marca de mi ropa. Me encantaría que fuera mi relevo. Además también pueda ayudar en la Fundación Kike Osborne, porque hoy en día todo es comunicación».

Los proyectos de Fabiola

Fabiola Martínez y Bertín Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Además de estar completamente inmersa en la crianza de sus hijos, Fabiola ha dado un giro radical en cuanto a sus prioridades. Si hace unos años era la gran protagonista de su historia, ahora su propósito es ayudar a los demás, como hizo cuando sacó a la luz sus memorias, donde relató su dura infancia en Venezuela: «Ha sido una etapa complicada, una cosa es trabajarlo en terapia y otra es plasmarlo en un libro. Al principio me costó, pero recibo unos mensajes tan bonitos de personas que han pasado por lo mismo. Desgraciadamente la mayoría son mujeres».

Finalmente, la empresaria ha recalcado que tiene clara cuál es su misión de ahora en adelante: «Estoy intentando tener reuniones con asociaciones… el libro solo era una pequeña parte de mi proyecto de vida. Si no hay propósito… Por mí, yo tengo a mis hijos, soy feliz con ellos, he viajado por el mundo, he ido a los mejores hoteles… Y todo eso está bien pero, ¿llena? Ahora tengo 52 años y todo eso que he ido aprendiendo es el momento ahora de ponerlo en práctica, de guiar y ayudar. Eso es lo que me hace emocionarme. No le pido nada a la vida, prefiero dar. Me llena más».