El Baile de la Rosa es una de las citas más importantes para los Grimaldi. Una tradición filantrópica que comenzó en 1954 gracias a la princesa Grace y que solo ha dejado de celebrarse en los dos últimos años a causa de la crisis sanitaria. Cita que mezcla el glamour de la velada con la solidaridad con el único fin de recaudar fondos destinados a los niños más necesitados y para diferentes acciones humanitarias y filantrópicas

El pasado sábado 25 de marzo fue cuando tuvo lugar este evento, teniendo como dress code la temática de Bollywood. Cita que no se perdió la jet set monegasca, numerosos rostros conocidos, pero tampoco Isabel Pantoja.

Era la propia cantante la que anunciaba esta noticia a golpe de entrevista en ¡Hola! «Me han invitado al Baile de la Rosa. Estoy muy feliz, para mí ha sido una grata noticia», indicaba, feliz por poder viajar a Mónaco y sumar una experiencia más.

Sobre cómo recibió la invitación, Isabel comentaba que «estando en Puerto Rico me dijo mi hermano Agustín que había recibido una invitación. Me llegan muchas para ir a eventos, pero, a menos que sea algo relacionado con niños, donde se me necesite, porque en ese caso ahí estoy yo a muerte, no suelo acudir. Ni tampoco soy asidua a discotecas o cosas de esas».

Cuando su hermano Agustín le entregó la invitación, la intérprete de Marinero de luces no se lo podía creer. «No me lo creí. Y fíjate lo que es la vida, porque durante toda la mía he admirado Grace Kelly y por Carolina he sentido siempre un cariño entrañable», confesaba la artista.

Pero, ¿qué tienen con común Isabel Pantoja y Carolina de Mónaco? La vida de la artista ha estado marcada por la muerte de su marido, Paquirri. El torero falleció el 26 de septiembre de 1984 tras recibir una cornada por un toro llamado Avispado en la plaza de toros de Pozoblanco, situada en Córdoba. Con tan solo 28 años, Iabel Pantoja tuvo que decir adiós al gran amor de su vida.

Por su parte, Carolina de Mónaco también tuvo que despedirse de Stéfano Casiraghi, ya que murió el 3 de octubre e 1990 en aguas de Montecarlo a bordo de su embarcación Pinot di Pinot, cuando estaba participando en el mundial de off-shore. Tras un fuerte oleaje volcó la embarcación. Por aquel entonces, Carolina de Mónaco tenía tan solo 33 años.



Debido a estas dos tragedias Isabel Pantoja tiene este nexo de unión con Carolina de Mónaco, con quien se reencontrará en el tradicional Baile de la Rosa, evento en el que la tonadillera ha volcado la mayor de sus ilusiones después de triunfar por su gira por Estados Unidos.