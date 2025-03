Carolina Herrera atraviesa el que es uno de los momentos más complicados de su vida al tener que despedir al gran amor de su vida. Su marido, Reinaldo Herrera, ha fallecido a los 91 años en su hogar de Manhattan, dejando un profundo vacío en sus seres queridos.

La triste noticia ha sido confirmada por la comunicadora venezolana Titina Penzini. «Siempre serás recordado con mucho cariño, Reinaldo. Mis más sinceras condolencias a mi querida Carolina, Mercedes, Ana Luisa, Carolina Jr., Patricia y toda la familia», ha expresado en sus redes sociales.

Carolina Herrera y Reinaldo Herera. (Foto: Gtres)

Así hablaba Carolina de su marido

Rinaldo no sólo fue el perfecto compañero de vida de Carolina Herrera, sino también una figura destacada en la industria de la moda y la alta sociedad. Hijo del aristócrata Reinaldo Herrera Uslar, marqués de la Torre Casa, su vida estuvo marcada por el lujo y la exclusividad.

Aunque la diseñadora siempre ha hecho gala de su habitual discreción en todo lo relacionado con su esfera personal, en el pasado no dudó en conceder una entrevista conjunta con su marido.

Reinaldo y Carolina Herrera. (Foto: Gtres)

De hecho, hablaron de cómo se conocieron. «Un día entré en mi casa y me la encontré jugando con mi hermana porque sus cuidadoras eran amigas. Nuestros padres también eran amigos, así que era fácil conocerse. Yo dije: «¡Qué fastidio, ya está aquí la amiga de mi hermana!», contó Reinaldo. Por su parte, la diseñadora también quiso aportar más datos. «Y yo pensé: ‘¡Ay, qué bien! ¡Ha llegado el guapísimo hermano de mi amiga!’», añadió.

Carolina Herrera y Reinaldo. (Foto: Gtres)

Además, Carolina quiso destacar el papel que tuvo su marido en su exitosa carrera en la industria de la moda. «El 100%. Si no tuviera a Reinaldo no estaría donde estoy. Él es el que me da fuerzas, el que me critica, me aconseja. Para empezar, el nombre que utilizo lo tomé de él -de nacimiento, María Carolina Josefina Pacanins-. La verdadera Carolina Herrera es nuestra hija», indicó en Telva.

Con estas palabras, Carolina Herrera desveló que desde siempre ha estado muy unida a su marido y que gracias a él ha logrado parte del éxito que ha cosechado tras su larga trayectoria profesional.

El origen de su historia de amor

La historia de amor entre Reinaldo y Carolina Herrera nació en Caracas. Se conocieron cuando ella trabajaba para la firma Pucci. En 1968, un año después de su divorcio de Guillermo Behrens Tello, Carolina se casó con Reinaldo. Fue entonces cuando adoptó su apellido. Un apellido que a posterior se convirtió en una de la señas de identidad de la diseñadora. Fruto de su unión tuvieron dos hijas, Carolina Adriana y Patricia Cristina Herrera.