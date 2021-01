El caro regalo con el que Kim Kardashian se ha despedido de su equipo

Kim Kardashian se ha vuelto a poner -de nuevo- en el punto de mira. Esta vez ha sido su generosidad lo que ha hecho que sea noticia en medios de todo el mundo. Tras finalizar el rodaje de ‘Keeping Up With The Kardashians’ que ha estado en emisión cerca de 14 años, la empresaria ha querido tener un detalle con parte del equipo con el que ha estado todos estos años. Sin duda, una muestra de agradecimiento a la serie que le ha otorgado parte de su fama, pues es considerada una de las mujeres más famosas del mundo junto a sus hermanas Jenner-Kardashian.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Hace escasos días se rodó el último episodio y tras terminar la última escena, Kim Kardashian quiso sorprender a los trabajadores con un carísimo obsequio que jamás olvidarán. Sin ir más lejos, la influencer regaló nada más y nada menos que 30 rolex valorados en 10.000 euros cada uno para los 30 miembros del equipo del programa. Sin duda, un regalo que no suele ser habiutal y que ha sorprendido enormemente al equipo del programa. Tantas horas y días juntos han provocado que Kim Kardashian haya cogido cariño a cada uno de los trabajadores, y es por eso que ha querido tener este increíble detalle con cada uno de ellos. La hija de Kris Jenner no olvida que gracias a esta serie se terminó haciendo famosa mundialmente, pero no solo ella sino el resto de su familia que ya es considerada una de las familias más conocidas de Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Fue el pasado mes de septiembre cuando se anunció que la serie del clan Kadashian tenía fecha de caducidad. Un reality en el que no ha faltado nada, incluidas las brutales peleas entre las hermanas. Kris Jenner, dio a conocer la noticia a través de su perfil de Instagram, donde además recalcó que ha fue una dura decisión que fue tomada con todos los miembros de la familia. De manera que, este 2021 se emitirá la última temporada de su serie, siendo la número 20.

«A nuestros increíbles fans… Con el corazón apesadumbrado hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a ‘Mantenerse al día con las Kardashians’. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos a todos los que nos han observado durante todos estos años a través de los buenos y malos tiempos, la felicidad, las lágrimas, y las muchas relaciones y los niños. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino», comenzó diciendo la matriarca del clan en el comunicado que hizo sobre esta decisión.

«Gracias a las miles de personas y empresas que han formado parte de esta experiencia y, lo que es más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, E! por ser nuestro socio, y a nuestro equipo de producción en Bunim/Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas. Nuestra última temporada se emitirá a principios del año que viene en 2021. Estamos muy agradecidos a todos los que han visto y apoyado a nuestra familia estos últimos 14 increíbles años. Estaremos en deuda para siempre con todos los que jugaron un papel en la formación de nuestras carreras y en el cambio de nuestras vidas para siempre. ¡Gracias por acompañarnos en este loco viaje!», sentenció Kris Jenner.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Sin embargo, siempre quedarán las redes sociales para saber las últimas novedades sobre sus vidas, ya que suelen compartir bastante contenido de su día a día. ¡Hasta siempre Kardashian-Jenner!