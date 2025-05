En estos días en los que Óscar Puente, actual ministro de Transportes y una de las voces más ruidosas del Congreso, celebra la llegada de su tercer hijo, el foco mediático ha vuelto a girar hacia su vida personal. Y entre lo más llamativo de su historial familiar aparece el nombre de Carmen Puente Soria, su hija mayor, que hace unos años dejó claro que lo suyo no eran los mítines ni los platós políticos, sino los escenarios, los focos… y el micrófono bien en alto.

Carmen sorprendió a muchos en 2021 cuando, con apenas 13 años, se presentó a las audiciones a ciegas de La Voz Kids, el exitoso programa de talentos musicales de Antena 3. Lo hizo con un temazo no apto para cualquiera: Love Is A Losing Game, de Amy Winehouse. Un reto vocal que afrontó con una seguridad arrolladora. ¿El resultado? David Bisbal no dudó ni un segundo en girarse y reclutarla para su equipo. Desde ese momento, la hija del entonces alcalde de Valladolid, cargo que Óscar Puente ostentó entre 2015 y 2023, se convirtió en una de las apuestas más potentes del equipo del almeriense.

Lo más curioso es que Carmen no escondió en ningún momento su apellido ni su vínculo familiar. «Mi padre es político, alcalde desde hace tres años», dijo sin pestañear en su vídeo de presentación. Y añadió: «Es la persona a la que acudo cuando me pasa algo, cuando lloro (…) Creo que mi padre es mi persona favorita. Mucha gente me pregunta si soy su hija. Me gustaría que me llamaran por mi nombre, no por ser su hija, pero no puedo hacer nada», añadió.

Durante su paso por el programa, la joven mostró no solo técnica vocal, sino también una gran capacidad interpretativa y una personalidad magnética frente a las cámaras. Aunque no llegó a la final, se ganó la simpatía del público y el respeto de sus coaches. En redes sociales, acumuló seguidores y empezó a compartir sus propias versiones de canciones, demostrando que su carrera musical no había sido una simple aventura televisiva. De hecho, en su canal de YouTube (@CarmenPuenteSoria), aún se pueden encontrar varios de sus vídeos: versiones acústicas, interpretaciones íntimas frente al piano o la guitarra, y colaboraciones caseras que reflejan su pasión y evolución musical. Su estilo es fresco, moderno, a medio camino entre el pop melódico y la canción de autor con tintes soul.

¡Se nos ha escapado la lagrimilla! Carmen Puente nos emociona con su «Muero de amor» en el escenario de la Sala Penélope #BenidormFest | #BenidormFest2023 https://t.co/nnfpxCZWNW pic.twitter.com/1rV1XTDtW1 — Eurovisión España – RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) January 30, 2023

Pero La Voz Kids no fue la única vez que Carmen Puente se subió a un escenario para demostrar su talento. En 2023, participó en el Euroclub, los conciertos de apertura del Benidorm Fest, celebrados en la emblemática Sala Penélope. Allí volvió a brillar con una actuación cargada de emoción, interpretando Muero de amor, un tema comprometido que pone voz al sufrimiento de las mujeres ucranianas en plena invasión rusa.

Óscar Puente, padre por tercera vez