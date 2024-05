El desgarro de Carmen Borrego en el primer Día de la Madre sin María Teresa Campos

La familia Campos se derrumbó con la muerte de la presentadora, fechada el 5 de septiembre de 2023. Es el primer año que Carmen Borrego y Terelu Campos pasan sin ella el Día de la Madre, por eso están tan afectadas. Ambas han usado sus redes sociales para compartir su desgarro con el público y algunos rostros tan conocidos como Belén Esteban o Zayra Guitiérrez no han tardado en reaccionar.

Carmen Borrego pensó que lo mejor para ella era viajar a Honduras y concursar en Supervivientes. No tardó en convertirse en la estrella de la edición, pero cuando estaba en la isla se dio cuenta de que no había superado la muerte de su madre. Sus condiciones psicológicas le impidieron continuar jugado, así que la dirección del programa ordenó su vuelta a España.

Carmen Borrego, en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Carmen ha pedido perdón a la organización, a sus compañeros y a la audiencia. Asegura que no ha asimilado que ya no volverá a ver a María Teresa Campos y esa es una de las cosas que le impidieron brillar en Supervivientes. Ahora que está en Madrid ha tenido tiempo para reencontrarse con Terelu, uno de sus grandes apoyos desde la pérdida de Teresa.

Tanto Terelu como Carmen se han lanzado a las redes para rendir un bonito homenaje a la comunicadora. Era de esperar que hoy fuera un día complicado para ellas y sus palabras lo han confirmado.

El mensaje de Terelu Campos y Carmen Borrego

El desgarro de Carmen Borrego ha conmocionado a muchos. La colaboradora ha publicado una foto suya con María Teresa Campos y ha escrito: «Felicidades mamá. Es el primer año que no estás, pero en mi corazón vivirás siempre. Cuánto te echo de menos». Carmen no se cansa de recordar que está atravesando un momento complicado, pues se le han juntado varios problemas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos)

La pérdida de María Teresa no es el único drama de Borrego. La tertuliana no tiene relación con su hijo José María, quien le ha acusado de ser la responsable de su separación de Paola Olmedo. Afortunadamente cuenta con el respaldo de Terelu, quien defiende que el comportamiento de su hermana siempre ha sido impecable.

Terelu también ha usado su redes para felicitar a María Teresa Campos. «Felicidades Mamá. Es el primer año sin ti y no es nada fácil asumirlo. Espero al menos que estés con tu madre querida porque sé que siempre fue tu gran amor junto con nosotras. Te quiero mucho y me haces mucha falta», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Las hijas de María Teresa Campos luchan por su honor

Desde que falleció María Teresa, muchas miradas fueron a parar a Edmundo Arrocet, el último novio de la comunicadora. Edmundo ha dado una serie de entrevistas que no han dejado en buen lugar a la familia Campos. Entre otras cosas ha dicho que le dejó dinero a Terelu y que todavía no se lo ha devuelto. El problema es que también ha hablado de Teresa, algo que sus hijas no van a consentir.

María Teresa Campos, en Madrid. (Foto: Gtres)

Carmen Borrego ha anunciado que emprenderá acciones legales contra todos aquellos que ensucien la memoria de su madre y este propósito no excluye a Edmundo Arrocet. «Todo el que difame a mi madre irá a los tribunales», declaró en el programa TardeAR.

Terelu Campos está con su hermana, de hecho su comportamiento es todavía más radical porque ella no quiere ni escucha el nombre de Edmundo. Se niega a responder a preguntas que estén relacionadas con él, quizá porque prefiera hacerlo en sede judicial.