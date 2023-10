Carmen Borrego no puede más y anuncia medidas legales contra quien difame la memoria de su madre

Carmen Borrego no puede más. Look puede contar en exclusiva que el incesante goteo de informaciones sobre su familia le ha llevado al límite. Eso le ha llevado a confesar a su gente de confianza que está dispuesta a tomar medidas legales contra quien siga difamando la memoria de su madre, María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre. La gota que ha colmado el vaso la desata «gente que no ha pintado nada en su vida». Con esas palabras define a las personas que están contando aspectos de su progenitora que han terminado con su paciencia y le han hecho tocar fondo.

Terelu Campos y Carmen Borrego en el tanatorio La Paz / Gtres

Si Carmen Borrego ha colmado su paciencia, su hermana no está mucho mejor. Cuando todavía sigue sumida en el duelo por perder a su madre, Terelu Campos vuelve a tener que lamentar una nueva mala noticia que otra vez pone en jaque su felicidad: quedarse sin trabajo. Su vuelta a TVE, la cadena donde su progenitora dio sus primeros pasos en la pequeña pantalla, había sido balsámico para ella.

Terelu Campos en la misa funeral a su madre en Madrid /

Era emotivo y un motivo de alegría poder encontrar acomodo en un magacín de tardes tras la finalización de Sálvame, donde ejercía como presentadora. Sin embargo, RTVE ha bajado la guillotina casi de inmediato ante el rotundo fracaso que ha supuesto La Plaza, el espacio vespertino conducido por Jordi González, quien volvía a la primera cadena tras el éxito de Lazos de Sangre.

La tajante decisión desde las altas esferas del ente estatal ha sido la cancelación del programa a partir del próximo lunes, tal y como avanza El Televisero y ha podido confirmar Look. El motivo no es otro que el escaso seguimiento que ha tenido. El programa nació con la idea de dar guerra y plantar cara a Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana, pero lo cierto es que ni les ha hecho cosquillas.

Jordi González y Terelu Campos / TVE

El batacazo de La Plaza ha sido mayúsculo y así lo reflejan los datos. El estreno dejó congelados a los mandamases de TVE al anotar un pobre 7,8% de share y poco más de 500.000 espectadores. La tendencia fue decadente hasta cuajar su mínimo, un paupérrimo 5,4% y 378.000 telespectadores. Unas cifras que en cualquier caso están lejos de lo que se esperaba cuando se decidió a dar hueco a esta apuesta. Basta con recordar que la media actual de la cadena pública está en torno al 10,5% de share.

Un hecho que ha servido como detonante de la cancelación fulminante ha sido que su mala audiencia ha afectado también a otros programas de TVE como El Cazador, empeorando su promedio de seguimiento. La primera decisión es volver a retomar El Comodín en la franja que deja vacante el venido a menos magacín en el que la hermana de Carmen Borrego tenía un papel protagonista, que ha durado menos de diez días en antena.

Todo un chasco, sobre todo si se tiene en cuenta que su emisión fue el fruto de un acuerdo alcanzado este verano entre los sindicatos UGT y SI con la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, y el Comité Intercentros para impulsar la producción interna en la Corporación Pública. Por lo pronto, se habían comprometido a hacer 70 entregas por un total de 2.014.000 euros, de los cuales 1.397.000 euros corresponden a recursos internos de la cadena, según informa El Mundo.

Terelu Campos en ‘La Plaza de TVE’

En su debut, Terelu Campos se mostraba muy emocionada por regresar a una casa donde su recientemente desaparecida madre brilló con luz propia: «Vuelvo donde ella empezó porque es importante no perder tus raíces. Mi madre estaría feliz y lo bonito de la vida es comenzar muchas veces». Eso sí, no perdió la ocasión de dejar un recado a algunos directivos de cadenas: «A mi madre le ha retirado una empresa y no el público, como decía ella. El público nunca retiró a mi madre, al contrario, le pedía que volviera. No se le ha permitido (…) ¿tú sabes lo que es ver a tu madre rogando un trabajo? Ella al principio podía trabajar, pero al final fue imposible porque se aceleró muy rápido su enfermedad. Ella se levantaba todos los días, pero todos sus temas de conversación -con dificultades para entenderla- estaban centradas en el trabajo».

Del otro lado, Carmen Borrego, quien ha creído conveniente que la mejor manera de poner freno ha sido amenazar con recurrir a la Justicia para evitar que se manche el nombre de su progenitora. La polémica en la familia Campos, no cesa.