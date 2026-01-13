Hakuna ha vuelto a hacer historia. El grupo católico reunió el pasado sábado 10 de enero a 12.000 personas con un propósito más allá de presentar Tú, su último álbum producido por Pablo Cebrián: que todos los presentes, en una sola voz, alabaran a Dios. Y lo consiguieron con creces. El Palacio de Vistalegre de Madrid, fue testigo del resurgir y despertar en la fe de muchos jóvenes que han reconocido el rostro de Cristo a través de las canciones de la banda. Entre ellos Pablo Garna, el influencer que el pasado mes de septiembre puso fin a su etapa en redes sociales para entrar en el seminario del Cerro de los Ángeles, que asistió junto a su hermano Álvaro -que ha recogido su testigo en el universo 2.0-. Tampoco faltó Carlota Uribarri, que recientemente en una entrevista con LOOK habló de su Yisus glow.

De hecho, tras finalizar el concierto, Carlota acudió a sus redes sociales para compartir con todo lujo de detalles el show. «Aunque a veces no lo vea, Él permanece. Ayer, entre miles de voces alabándole, comprendí que Dios sigue llamando a cada corazón. Y que si tantos estábamos allí, no era casualidad: era la respuesta de quienes nos sabemos profundamente amados. Y qué afortunados».

Detrás del escenario: el gran secreto Hakuna

Este medio estuvo presente en el concierto más esperado del grupo, que volvió a colgar el cartel de sold out poco tiempo después de que las entradas salieran a la venta. A diferencia de otros shows del grupo católico -que siempre sorprenden-, la novedad residía en que era su primer disco de alabanza y es que el Worship -el fenómeno musical cristiano por excelencia-, ha aterrizado a España gracias a las voces de Hakuna, que confió en Pablo Cebrián para este nuevo proyecto que presentaron en un escenario tres sesenta en el medio de la pista.

Sin embargo, hay un secreto que muy pocos conocen -y que han visto-. LOOK pudo colarse en el backstage y en la previa al concierto. Es en este lugar donde el grupo, minutos antes, se reúne para invocar al Espíritu Santo al son de Ven, Espíritu, Ven. Además, la banda -como en cada uno de sus conciertos- cuenta con una sala en la que se encuentra el gran secreto de su éxito: el Santísimo Expuesto, al que adoran y rezan antes de salir al escenario. Un lugar cálido que nunca está vacío, ni siquiera durante el show.

Minutos antes de encontrarse con su público, este medio pudo hablar con Ignacio Serrano, uno de los vocalistas de la banda -que acaba de anunciar su vuelta a la música- y que estaba visiblemente emocionado por dar Gloria a Dios junto al resto de sus amigos de grupo y fe a través de Tú, El Único Rey, una de las canciones que interpretó.

Sin lugar a dudas, fue una noche en la que los VIPs -y también los cantantes-pasaron desapercibidos y es que, desde el primer momento, tuvieron claro en quién estaban todos los más de 24.000 mil ojos y los más de 12.000 corazones puestos del Palacio de Vistalegre: en Dios.