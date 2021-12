El embarazo de María José Campanario ha revolucionado la crónica social de nuestro país. A sus 43 años la mujer de Jesulín de Ubrique está esperando al que será su tercer hijo y en programas como Sálvame esta noticia ha abierto el melón de la maternidad pasados los 40. El pasado miércoles era Carlota Corredera la encargada de presentar el espacio vespertino de Mediaset y la gallega se convirtió en protagonista al abrirse en canal y hablar abiertamente de cuál es su situación con respecto a la maternidad.

Corredera es ya madre de una niña de 6 años y aunque le gustaría tener más hijos biológicos, esa opción está descartada para ella. “Mi ginecóloga me lo ha desaconsejado por una cuestión de salud, yo no voy a volver a tener hijos biológicos porque ya en el último mes de embarazo de mi hija tuve riesgo de preeclampsia y tengo mucho riesgo de tenerla en un posible segundo embarazo. La salud es lo primero, ojalá hubiera sido madre antes para haber tenido más, pero no puedo ser porque no conocí al que hoy es mi marido hasta los 37 años».

Con esta confesión la íntima amiga de Rocío Carrasco dejaba clara cuál era su situación con respecto a la maternidad biológica pero dejaba una puerta abierta a otras maneras de tener hijos, como podría ser la adopción. Además, Carlota, habló con claridad de lo que la maternidad supone para la vida laboral de muchas mujeres, que por miedo a que una baja y la posterior conciliación que se necesita tras ser madre, van retrasando el momento de tener hijos. «En este país penaliza ser madre laboralmente, cuando deje de penalizar ser madre empezaremos a tener hijos antes, el reloj biológico no está equiparado al reloj social, claro que las mujeres no queremos tener que esperar para ser madres, pero en ocasiones no tenemos otra opción».

De este tema también hablaron otros habituales del programa como Belén Esteban o Kiko Hernández. La colaboradora, que ha hecho público en numerosas ocasiones que desea volver a ser madre, reconoció que últimamente la maternidad le da más pereza que antes. Enferma de diabetes y madre de una joven de 22, la de Paracuellos del Jarama aseguró que si aún se lo plantea es porque su pareja pueda vivir la experiencia de la paternidad. Por su parte el exgran hermano reveló que aunque ha pensado mucho en ampliar la familia que forma con sus dos hijas de cinco años, finalmente ha decidido no hacerlo: «Tener ahora más hijos supondría quitarle tiempo a las dos personas que ya están conmigo».