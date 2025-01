Carlos Baute lanza un potente mensaje en contra del régimen de Maduro

El reconocido cantante y compositor venezolano Carlos Baute ha vuelto a alzar su voz contra el régimen de Nicolás Maduro en un momento clave para el futuro de su país. En una publicación de Instagram, compartida hace escasas horas, Baute ha expresado sus sentimientos de esperanza y ansiedad frente a la situación política en Venezuela, haciendo un llamado a la resistencia y al optimismo en un día especial para los venezolanos. Esta declaración ocurre en vísperas de la toma de posesión de Nicolás Maduro, prevista para el 10 de enero en Caracas, un evento que ha generado controversia dentro y fuera del país.

En su mensaje, Baute reflexiona sobre el deseo profundo de los venezolanos de ver a su país florecer después de años de lucha y sacrificios. «Hoy amanece con una sensación extraña, una mezcla de esperanza y ansiedad que compartimos todos los venezolanos, tanto los que estamos dentro como los que estamos fuera», ha escrito el artista, destacando la dualidad emocional que vive la diáspora venezolana. Además, ha subrayado que muchos sueñan con regresar a su tierra natal y ver una Venezuela libre y próspera.

La publicación continúa con una afirmación que refleja la fe inquebrantable de Baute con la posibilidad de cambio: «Dios aprieta, pero no ahorca», escribe. Y es que a pesar de las dificultades y los obstáculos que enfrenta el pueblo venezolano, el artista cree que la verdad y la justicia prevalecerán. «Hoy es un día especial. El mundo sabe que los venezolanos hemos elegido a nuestro presidente, y aunque intenten robar nuestra decisión, la verdad no puede ocultarse. Esa verdad está en cada uno de nosotros y nadie podrá arrebatárnosla», ha afirmado contundentemente.

Baute, quien lleva años residiendo fuera de Venezuela, también ha expresado su nostalgia y amor por su país en su mensaje. «Mi querida Venezuela, llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Sé que pronto, muy pronto, nos reencontraremos en libertad. Porque al final, la esperanza siempre prevalece». Unas palabras que muestran el profundo vínculo que el intérprete de Colgando en tus manos mantiene con su tierra natal, a pesar de la distancia, y su firme convicción de que el cambio es posible.

Carlos Baute en una carrera benéfica en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que Carlos Baute se pronuncia en contra del régimen de Nicolás Maduro. Carlos Baute ha utilizado su influencia como figura pública para mantener la atención internacional sobre la crisis venezolana y para inspirar a sus compatriotas a no rendirse en su lucha por la libertad. Así, a lo largo de los años, ha sido una voz constante en la denuncia de las injusticias y abusos cometidos por el gobierno venezolano. En julio de 2017, sin ir mas lejos, durante una entrevista en el programa All you need is love… o no, calificó al régimen como un «narco régimen totalitario» y afirmó que Maduro debería estar en prisión. En esa ocasión, el artista también manifestó su temor de regresar a Venezuela, señalando que estaba en una lista negra y que temía que lo incriminaran plantando drogas en su equipaje.

Además, Baute ha participado en diversas campañas de ayuda humanitaria para Venezuela. A través de la Fundación Una Medicina para Venezuela, el artista ha coordinado el envío de más de diez toneladas de medicamentos al país, enfrentando múltiples obstáculos debido a la falta de canales humanitarios oficiales. Su compromiso no se limita a las declaraciones públicas, sino que también se refleja en acciones concretas destinadas a aliviar la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos.