José Daniel Arellán, más unido que nunca a Carlos Baute en su escapada familiar a Formentera

Fue en 2013 cuando una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid declaró que José Daniel Arellán era hijo de Carlos Baute. El joven llegó al mundo fruto de una relación sentimental que el artista mantuvo durante su adolescencia con una compañera de clase llamada Nayera Arellán, aunque en un principio. Pasaron muchos años hasta que el intérprete y su primogénito comenzaron a tener una buena relación de padre e hijo. De hecho, en los últimos años, ambos se han unido mucho, ya que han llegado a la conclusión de que lo mejor es olvidar el pasado y disfrutar del tiempo que les queda por delante. Prueba de ello son las últimas fotografías que han trascendido del cantante con su primogénito, donde disfrutan de unas jornadas de playa en Formentera con el resto de la familia.

Tal y como se puede ver en las imágenes, Carlos Baute y Astrid Klisans, su mujer, lucen un rostro visiblemente feliz por poder estar de vacaciones, un año más, acompañados de sus hijos. Ambos aparecen jugando en las rocas y en la arena con los pequeños, bañándose en el mar con colchonetas y mostrando una muy buena sintonía con Daniel, el hermano mayor de la familia.

Carlos Baute y sus hijos en Formentera. (Foto: Gtres)

Más allá de estas fotografías, el intérprete de Colgando en tus manos también ha querido reflejar en sus redes sociales la buena relación que mantiene Daniel con toda la familia a través de un vídeo en el que bromea sobre lo tranquilo que está con su mujer mientras su hijo mayor juega con los más pequeños: «Cuando el hermano mayo te entrega a los niños después de estar toda la mañana con ellos», escribía en tono jocoso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Astrid Klisans (@astridklisans)

Por su parte, Astrid también ha utilizado las plataformas digitales para transmitir a sus seguidores la paz que siente cada vez que visita Formentera en sus vacaciones estivales: «El lugar que me llena de energía para el resto del año», escribía junto a dos fotografías en las que posa en la orilla de la playa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Astrid Klisans (@astridklisans)

Su gran parecido físico

No es la primera vez que Carlos Baute publica contenido junto a su primogénito en el universo 2.0. Desde que retomó el contacto con él, lo cierto es que ha compartido diferentes fotografías en las que sus seguidores han quedado asombrados por el gran parecido físico que existe entre ellos. De hecho, en un video subido a principios de este mismo año, el cantante y Daniel aparecen sentados en una mesa, utilizando el humor, para hablar de su semejanza física interpretando un popular audio de la Red: «Me choca que me digan: ‘Ay, te pareces mucho a tu papá’. ¿A quién quería que me pareciera? Preocúpense cuando me llegue a parecer al lechero o al carnicero».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Baute (@carlos_baute)

Se lamentan del pasado

Carlos Baute se ha sincerado públicamente, en más de una ocasión, sobre la polémica que hubo alrededor de su paternidad a los 15 años. En el programa Plan de Tarde, presentado por Toñi Moreno, el venezolano reconoció lamentarse de haberse perdido la niñez y la adolescencia de José Daniel, aunque, al mismo tiempo, se mostraba muy orgulloso y feliz de mantener una excelente relación a día de hoy. «Fue una pena, una tormenta que pasó entre nosotros. Es un niño espectacular. Lo hemos hablado los dos. Olvídate del pasado y vamos a disfrutar […] Estamos felices. Es increíble. Ha sido algo cero complicado. Fue maravilloso. […] Mi mujer ha contribuido mucho. En verdad toda la familia», aseguraba.