Carlo Costanzia padre se alinea con Alessandro Lequio y dinamita la guerra de los comunicados

La publicación de las memorias de Mar Flores, bajo el título Mar en calma, ha supuesto un auténtico terremoto mediático en el panorama de la crónica social española. Desde que el libro llegara a las librerías el pasado 10 de septiembre, las reacciones no han cesado, y entre los nombres que más han resonado en medio de esta polémica se encuentra el de Alessandro Lequio. El colaborador televisivo se ha visto directamente salpicado por las declaraciones de su ex pareja, Sonia Moldes, quien decidió romper su silencio en el espacio ¡De Viernes! de Telecinco.

Moldes, que mantuvo una relación sentimental con Lequio entre 1997 y 1999, sorprendió a la audiencia con unas duras acusaciones hacia el aristócrata italiano. Entre otras cosas, aseguró que este podría disponer de grabaciones comprometidas de personajes conocidos, llegando incluso a relatar que en su dormitorio descubrió una cámara oculta en el techo. Además, afirmó que Lequio le habría mostrado vídeos de terceras personas en situaciones íntimas, calificando su comportamiento de «irrespetuoso». Estas revelaciones, de inmediato, provocaron un revuelo mediático de grandes proporciones, con titulares que rápidamente se multiplicaron en distintos medios.

Alessandro Lequio por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Ante la gravedad de las acusaciones, Alessandro Lequio ha reaccionado de manera contundente. A través de su abogado, Tomás A. Ridruejo, ha emitiod un comunicado urgente en el que niega categóricamente los hechos. En dicho escrito se subraya lo siguiente: «Don Alessandro Lequio no ha grabado ni tiene grabaciones íntimas de famosos ni de gente conocida. Don Alessandro Lequio no tiene vídeos comprometedores de gente conocida ni de nadie. Don Alessandro Lequio no tiene imágenes ni grabaciones de personas influyentes poderosas. Don Alessandro Lequio no tenía ni tiene ninguna cámara de grabación en su dormitorio ni en ninguna otra parte de su casa».

El comunicado, además, advierte que estas manifestaciones constituyen «un grave atentado a los Derechos Fundamentales» de Lequio, llegando incluso a imputarle falsamente la comisión de un delito. Por ello, se añade con firmeza que «nos reservamos todas las acciones judiciales que procedan en Derecho, tanto frente a los autores de tales afirmaciones falsas, como frente a los medios que las publiquen». Con este texto, el colaborador ha querido dar un golpe en la mesa y marcar un antes y un después en la polémica que lo perseguía desde hacía días.

Alessandro Lequio en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Pero Lequio no solo se ha limitado al comunicado oficial. Como es habitual en él, ha decidido también dar la cara en televisión. En su espacio habitual, el programa Vamos a ver, ha reaparecido para aclarar su postura, aunque con un tono más medido. «Hoy voy a hacer algo muy raro en mí. Me voy a quedar callado un rato, os voy a escuchar atentamente y cuando hayáis acabado de hablar, voy yo», ha expresado ante sus compañeros de plató, generando expectación. Una vez emitidos los fragmentos de la entrevista de Moldes, ha intervenido mirando fijamente a cámara para puntualizar aspectos de su vida sentimental y rechazar de plano los rumores que lo señalaban.

En su discurso, Lequio ha insistido en que no tiene intención de seguir alimentando lo que él califca de «fantasías vintage». «Lo verdaderamente serio, como siempre, se responde donde corresponde. Se acabó», ha dicho, dejando claro que no está dispuesto a seguir participando de una polémica que, según él, pertenece al pasado.

Carlo Costanzia padre respalda la versión de Alessandro Lequio