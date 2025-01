Carlo Costanzia anuncia medidas legales tras ser acusado de presunta agresión

El nombre de Carlo Costanzia vuelve a acaparar la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país tras salir a la luz una polémica en la que se ha visto envuelto. Y es que, un fotógrafo ha acusado al intérprete de Toy Boy de presunta agresión. Sobre esto se ha pronunciado tajante la pareja de Alejandra Rubio.

Carlo sobre la agresión

«Creo que acusar a una persona de una supuesta agresión es algo bastante grave y más en mi situación y más sin haber denuncias de por medio y sin pruebas», ha comenzado diciendo. «Entiendo dar contenido, pero bueno lo veo un poco fuerte», ha añadido.

Carlo Costanzia ha asegurado que él no tiro huevos. «Comida no tiro y si tengo un problema sabéis que os lo digo (hace referencia a la prensa)», ha continuado. «Por desgracia tendré que tomar las medidas necesarias para que no salgan estas cosas porque una agresión es algo bastante grave», ha finalizado.

La presunta agresión

Un paparazzi se sentó en el plató de Fiesta, sin revelar su identidad, para explicar el episodio que vivió a las puertas del domicilio de Carlo Costanzia. «Tenemos que irnos hasta el jueves. Yo el jueves estoy haciéndole una guardia a Mar Flores, a su madre. Me entero de que va a ir a comer a un restaurante y ella es consciente de que hay prensa detrás de ella. Dos compañeros. Ese día, es lo que nos sorprende a todos, decide ir a ver a su nieto a la casa de Alejandra Rubio», comenzó diciendo, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que «ella sabe que hay prensa siguiéndola». «Nosotros le seguimos. Vamos hasta la casa de Carlo y le abre a su madre la puerta desde una ventana para que esta acceda al garaje de la urbanización. Mar entra. Nosotros vemos que Carlo está asomado a la ventana y que con el mando le abre la ventana. Mi compañero y yo decidimos preparar todos nuestros objetivos y cámaras para poder captar la salida de Mar en el coche. Llega el momento, abrimos el maletero y empezamos a sacar los objetivos. Sacamos los más potentes para poder hacer la imagen mejor», añadió.

«Noto y veo que empiezan a llovernos huevos. A mí, solo a mí, mi compañero pudo liberarse, me pone la chaqueta, el jersey y mi equipo de trabajo, que los compañeros que estáis allí sabéis lo que vale, nos pone pringados. En ese momento, como comprenderéis, me quedó un poco sorprendido y veo que por la ventana en la que minutos antes habíamos visto a Carlo Costanzia, estaba la cortina moviéndose», prosiguió con su testimonio. Asimismo, en un primer momento, el fotógrafo encargado de relatar esta historia pensó que no era el hijo de Mar Flores el que había tirado comida, pero el hecho de ver las cortinas moviéndose dentro de esa casa, le provocó cierta desconfianza. «Me pone pringado. Entero. En ese momento, decido hacer imágenes, fotos y pruebas de lo que estoy diciendo y Mar Flores sale al rato. Nosotros estábamos tan concentrados en tener pruebas que Mar sale en una furgoneta negra y no nos da tiempo a captarlo. Pero en ese momento es lo que menos nos preocupa», continuó. Tras el supuesto episodio se hace un «silencio». «Nadie entra y nadie sale. Nadie se asoma por la ventana. Quiero decir que, por si alguien piensa que ha podido ser otra persona, Mar tuvo que haber avisado a Carlo de que llevaba prensa detrás. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros no nos da tiempo a bajarnos del coche antes de que ella entrara del coche. Ningún vecino podría saber que es prensa. La única persona que lo sabía era Carlo Costanzia», finalizó.

Un dulce momento

Al margen de este altercado, Carlo Costanzia atraviesa un dulce momento tras convertirse en padre primerizo junto a Alejandra Rubio el pasado 5 de diciembre. «Se parece a los dos», comentó hace unos días la hija de Terelu Campos en Vamos a ver, espacio en el que colabora.

«Mi madre estaba todos los días en casa y Mar (Flores) me escribe todos los días y le ha visto un montón de veces aunque vosotros no os enteréis», indicó sobre el papel de las abuelas del bebé al que han llamado Carlo, siguiendo así al tradición paterna de su chico.