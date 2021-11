Las últimas semanas están siendo especialmente intensas para Carla Vigo. Además de su nueva faceta profesional como miembro del reparto de la producción Yerma de Rafael Amargo, la sobrina de la Reina Letizia está entusiasmada con su novio.

La joven, que recientemente cumplía 21 años, acaba de publicar en su perfil de Instagram una imagen en la que muestra el nuevo tatuaje que se ha hecho. Sin embargo, no se trata de un tatuaje cualquiera. En esta ocasión, Carla Vigo ha decidido tatuarse en la piel del antebrazo medio rostro de una leona acompañado de su nombre, mientras que su novio también ha hecho lo mismo. Una prueba clara del buen momento en el que se encuentra con su pareja, a la que dedica de manera constante mensajes de amor a través de las redes.

No es este el único tatuaje que lleva la sobrina de la Reina Letizia, sino que en la parte superior del brazo izquierdo también se hizo un tatuaje con el rostro de un león.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

Nueva etapa en escena

A principios del mes de noviembre, Carla Vigo debutaba en el teatro junto a Rafael Amargo. Fue en la localidad cordobesa de Pozoblanco y en el papel de María, un rol que, según el bailarín, “es perfecto para ella”. Sin embargo, la sobrina de doña Letizia no ha podido evitar mostrarse algo nerviosa, aunque feliz de la experiencia.

Pese a que no hay constancia, por ahora, de que algún miembro de la familia vaya a ir a verla actuar, Carla Vigo reconocía que “se siente apoyada”. Ella misma publicaba en su perfil una fotografía con su bisabuela, Menchu Álvarez del Valle, fallecida el pasado verano, y la acompañaba de un bonito mensaje. “Gracias por creer siempre en mí. quería decirte que aunque no lo veas he conseguido ser actriz y que sé que me has dado fuerza”, escribía la sobrina de la Reina en su perfil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

Siempre muy discreta con todo lo que tiene que ver con doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, Carla ha reconocido alguna vez que ya está cansada de que se refieran a ella como la sobrina de la Reina y que no se valoren sus logros profesionales como actriz y bailarina, una faceta que le encanta y en la que está dispuesta a seguir trabajando. Recientemente, ella misma se mostraba molesta en su perfil de Instagram, donde es muy activa, y criticaba el tratamiento que algunos medios hacen de las informaciones referentes a ella.

Aunque ahora se haya convertido en un personaje de gran interés mediático, hasta la fecha, Carla Vigo sigue manteniendo silencio sobre todo lo que tenga que ver con la Reina Letizia y el resto de su familia y prefiere mantenerse completamente al margen de cualquier cuestión que le pregunten sobre ellos.