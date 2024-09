Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, desmiente que le den 3.000 euros al mes

Carla Vigo ha vuelto a posicionarse en el centro del huracán mediático. Después de conocerse que ha regresado al piso tutelado del que fue dada de alta el pasado mes de abril, la sobrina de la Reina Letizia ha dado un paso al frente para desmentir algunos de los rumores que han comenzado a circular por la Red acerca de sus ingresos económicos mensuales.

Tal y como ella misma ha publicado en su perfil oficial de Instagram, en los últimos días ha recibido multitud de comentarios por parte de diferentes internautas que señalan que recibe 3.000 euros al mes. Una información que coincide con la aportada por un conocido digital de Cataluña que asegura que percibe un apoyo económico mensual. Aclarando este aspecto, Carla Vigo ha escrito un contundente comunicado en la Red: «¿Alguien es tan amable de decirme de donde saca la gente que me dan 3.000 euros al mes? De verdad, por favor, no os creáis todo lo que pone la prensa. Es que es absurdo», sentenciaba.

Historias de Carla Vigo en Instagram. (Foto: Instagram)

El Español, medio que ha informado de su regreso a un piso tutelado, también ha sido el encargado de destapar el valor mensual que pagaría la joven por vivir en la residencia gestionada por la Asociación de Iniciativas Sociales (AISS), el cual oscila entre los 1.500 y 1.790 euros, dependiendo de las características de la habitación que se alquile. Según los rumores, estos gastos estarían cubiertos con la supuesta ayuda que recibe Carla. No obstante, las últimas palabras de la misma dejan entrever que esto es completamente mentira.

Sus amistades se pronuncian

En medio del revuelo mediático que ha generado su regreso a un piso tutelado, la actriz Christina Rapado, íntima amiga de Carla, se ha pronunciado sobre la situación actual de la sobrina de la Reina, la cual la define como «una espiral de autodestrucción». «Siempre la he querido mucho y la he tratado como a mi hermana. He intentado hacerle un hueco en la industria y la ayudé a que desfilara como modelo e incluso le propuse que colaborara en Sole, el nuevo corto que he hecho con Antonio Resines», confesaba a La Razón.

Carla Vigo en la premiere de ‘Insurrecto’. (Foto: Gtres)

«Siempre la he querido ayudar, pero ella se rodea de un grupo de satélites, unas amistades que no le vienen bien y la llevan por el mal camino. Ellos le recomendaron que no participara en el corto y me consta que ahora ella se arrepiente un montón porque estamos a tope con la promoción y está yendo muy bien», continuaba expresando. «Solo la llevan de fiesta con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que ella ha pasado, es lo último que le conviene», sentenciaba.

Por ahora, Carla no se ha pronunciado acerca de las declaraciones de su amiga, al mismo tiempo que tampoco ha confirmado su regreso al piso tutelado donde vivió con ocho personas más, tal y como ella misma detalló a través de una entrevista para Lecturas.