Carla Vigo debuta sobre la pasarela como modelo flamenca

Carla Vigo ha dado un nuevo paso adelante. En un momento en el que todas las miradas están puestas en su prima, la princesa Leonor, que está a punto de alcanzar la mayoría de edad y jurar la Constitución, la sobrina de la Reina Letizia acaba de debutar como modelo. Después de su paso por las tablas en el montaje de la obra Yerma de la mano del bailarín Rafael Amargo, ahora la nieta de Paloma Rocasolano ha probado suerte en el mundo de la moda en un desfile que tuvo lugar este fin de semana en Madrid.

La joven se subió a la pasarela en la localidad de Alcalá de Henares, en un evento conocido como Famous Model Star, en el que modelos no profesionales desfilan junto a rostros conocidos. Una cita a laa que han asistido, por ejemplo, Miriam Saavedra o Gema Serrano, que formaban parte del jurado de la edición y en la que Cristina Rapado ha ejercido como presentadora. Carla Vigo desfiló vestida de flamenca, con un precioso vestido en color rojo, uno de los colores, por cierto, preferidos de la Reina Letizia.

Ella misma no dudó en compartir a través de las redes sociales un selfie de primer plano muy sonriente, poco antes del evento, así como un storie de su paso por la pasarela que, sin duda, ha sido un importante avance para la joven.

Carla Vigo durante un desfile en Alcalá de Henares. / Redes sociales

Una etapa complicada

Los últimos meses no han sido sencillos para la sobrina de la Reina Letizia que, hace algunas semanas, tuvo que pasar por el hospital. Sus abuelos, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano estuvieron a su lado en todo momento y, según trascendió, también la Reina Letizia se interesó mucho por la situación que estaba atravesando su sobrina, que siempre ha intentado mostrarse lo más discreta posible sobre todo lo relacionado con su tía o sus primas.

Carla Vigo posando con Rafael Amargo. / Gtres

A pocos días de que la princesa Leonor alcance la mayoría de edad, todavía no se ha confirmado la lista de asistentes a la fiesta posterior a los actos institucionales que se va a celebrar en el Palacio de El Pardo. Desde la Casa de S.M. el Rey solo han anunciado que habrá una reunión privada que contará con miembros de la Familia Real, la familia del Rey y de la familia de la Reina, pero no se ha concretado quiénes serán los que estén presentes, ni el horario exacto en el que se desarrollará esta celebración. No obstante, se espera que acudan Juan Carlos I, las infantas Elena y Cristina y sus hijos, así como los padres de doña Letizia y su hermana, Telma Ortiz.