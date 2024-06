La cariñosa despedida de Ana Rosa a una reportera que deja ‘TardeAR’: "Esta es tu casa"

Ana Rosa Quintana nunca ha ocultado su faceta más humana delante de las cámaras, y la situación que ocurrió en directo el pasado jueves, 13 de junio, ha vuelto a ser una gran prueba de ello. La presentadora se encontraba al frente, un día más, de la escaleta del programa TardeAR cuando conectó en directo con Lucía Tornero, reportera del formato que ha decidido cambiar de trabajo y terminar su etapa en el espacio televisivo de la cadena de Fuencarral.

La joven se había desplazado hasta Málaga para cubrir la desaparición de la virgen del barrio de Gamarra y, tras hablar con los vecinos del lugar mencionado, fue sorprendida por Ana Rosa con una emotivas palabras de despedida: «Yo sé que para ti es difícil pararte porque eres un purito de nervios, pero para. Solo quiero decirte que te voy a echar mucho de menos», comenzaba a decir la presentadora.

Ana Rosa Quintana y la reportera Lucía Tornero en ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Lucía, emocionada por el momento, también aprovechaba para agradecer el cariño y el trato que ha recibido desde que comenzó su andadura en el nuevo formato que llegó a Telecinco el pasado mes de septiembre: «Yo también. Si me das una oportunidad solo quiero decir tres cositas. Sé que hablo mucho y Juan ya me está diciendo, corta, corta. Solo quiero decir que estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado, por creer en mí. Me siento afortunada, gracias por elegirme», manifestaba la reportera.

«Me habéis hecho muy feliz durante este año y, de verdad, os voy a echar muchísimo de menos. TardeAR siempre va a ser mi casa, siempre os voy a llevar en mi corazón y os deseo muchísimo éxito porque sois el mejor programa de actualidad de la televisión. Todo el mundo a ver TardeAR. Compañeros, muchísimas gracias por la confianza», concluía la joven.

Ana Rosa Quintana en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Quintana, no dudó en volver a pronunciarse para devolverle el agradecimiento y señalar que estaban muy satisfechos con el trabajo que ha realizado en estos meses atrás. Además, se mostraba muy orgullosa del camino profesional en el que está a punto de embarcarse: «Para nosotros el no tener a Lucía es un disgusto muy grande, pero yo me alegro porque ella va a otra cosa que le apetece mucho, va a viajar mucho, va a ver muchos lugares y países, es un sueño que tenía y lo va a poder cumplir», proseguía la periodista sin detallar el nuevo proyecto al que se enfrentará Lucía.

Para concluir sus palabras, Ana Rosa Quintana no dudaba en dejar la puerta completamente abierta a su compañera por si en un futuro quiere volver a formar parte del equipo: «Cuando te canses de dar vueltas al mundo, esta es tu casa», comentaba. Unas declaraciones que enseguida tuvieron contestación por parte de la reportera: «¡Volveré! ¡Gracias, Ana Rosa!». «¡Suerte, Lucía!», apostillaba la comunicadora.