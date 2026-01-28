Capi Arenas señala al Gobierno por lo ocurrido con Julio Iglesias: “Para tapar otros delitos"

Miguel Ángel Arenas, más conocido como «Capi», es uno de los productores y «descubridores de estrellas», más importantes de nuestro país. De hecho, él se ha encargado de lanzar la carrera de cantantes como Alaska, Alejandro Sanz o Los Pecos, y a día de hoy sigue siendo una figura clave en la industria musical.

Así, Arenas no quiso perderse el documental Cuando nadie me ve, que busca indagar en la faceta más íntima de Alejandro Sanz. Ocasión, que Capi ha aprovechado también para comentar el reciente escándalo que ha protagonizado Julio Iglesias, después de que varias de sus ex empleadas acusasen al artista por abuso sexual.

Capi Arenas atendiendo a los medios. (Foto: Gtres)

En cuanto a Alejandro, el productor le define como un «ser bueno, que sufre, padece y tiene días buenos y malos». En su opinión, «la gente no conoce a Alejandro Sanz. Sus fans sí le conocen bien, pero él aquí se desnuda de arriba abajo». De ese modo, deja claro que el cantante «tiene un gran nivel de humanidad, pero nadie puede conocer a una persona al cien por cien». Y, en cuanto a los episodios que han salpicado su imagen, considera que no son más que «ridiculeces». «Es un señor que le gustan las mujeres, y las mujeres importantes de su vida con ellas tiene hijos. Él sabrá», ha concluido tajante.

Capi Arenas durante el estreno de ‘Cuando nadie me ve’. (Foto: Gtres)

Capi Arenas se posiciona de forma contundente en el caso de Julio Iglesias

Mientras que, en el caso de Julio Iglesias y el escándalo que le ha salpicado durante estas últimas semanas, Capi ha respondido de manera muy contundente. «Eso está pagado por el absurdo Gobierno que tenemos en este país», ha sentenciado. «Nos está llevando a la ruina, para tapar que a la señora esposa del Presidente le ha pedido el juez el pasaporte», ha comentado en referencia a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, actualmente imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. «Van a juzgarla por nada menos que seis delitos muy grandes», ha argumentado. «Y para tapar eso, esta es la historia que han hecho. Y no tengo nada más que decir».

Julio Iglesias en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

En medio de la gran polémica que se ha formado al respecto, el propio artista se muestra feliz después de que la Fiscalía archivase el caso contra Iglesias apenas un día después de interrogar en secreto a las denunciantes. Es más, ahora el objetivo del intérprete de Soy un truhán, soy un señor es descubrir a los verdaderos responsables y exponerles. Y es que el daño reputacional que ha sufrido es ya incalculable. «El objetivo es que sean los tribunales quienes establezcan la veracidad de estos hechos y depuren responsabilidades», comentan fuentes cercanas.

Y, de igual modo, manifiestan que «hay pruebas de que hay chicas a las que les han ofrecido dinero. Hay testigos, y hasta hay periodistas que nos lo han dicho». Ahora, queda en manos de la justicia delimitar quién estaría detrás de toda esta situación y cuál era su verdadera intención.