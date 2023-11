Así es Candela, la hija más desconocida de José Coronado

Hace solo unas semanas, José Coronado se sinceraba sobre su faceta como padre en una conversación en directo con Ana Rosa Quintana. El tener que compaginar su trabajo y su fama con la paternidad se convertía en el epicentro de una charla en la que el actor se mostró de lo más natural. Precisamente ese es uno de los rasgos más característicos que le definen, y prueba de ello lo hemos podido ver en la relación que mantiene con su hijo mayor Nicolás, el más mediático de la familia.

José Coronado junto a su hijo Nicolás / Gtres

Actor, modelo y reportero de televisión, Nicolás se ganaba el cariño del público hace poco más de dos años durante su participación en la quinta edición de MasterChef Celebrity por su carisma y su saber estar. Fruto de la relación entre José Coronado y Paola Dominguín, el también influencer y emprendedor ha aparecido en series de televisión como Tierra de lobos, Águila Roja o Valeria, y es que a sus 35 años parece que no hay quien le pare. Sin duda, es uno de los rostros más reconocibles dentro de la familia Coronado, y la relación con su padre es tan estrecha, como ellos mismos han contado, que presumen orgullosos el uno del otro siempre que pueden.

Más desconocida es para el público la hija menor del actor, Candela. La joven, que cumplirá 21 años el próximo mes de diciembre, llegaba al mundo en 2002 después de que sus padres, José Coronado y Mónica Molina, decidieran darle una nueva oportunidad a su noviazgo. Y es que su relación sentimental, que comenzó en 2001, fue algo complicada y estuvo llena de idas y venidas. De hecho, tras el nacimiento de su primera hija en común, la pareja rompía definitivamente. Y si bien en un principio Candela se fue a vivir con su madre, años más tarde haría lo propio con su padre.

Mónica Molina junto a Candela / Gtres

Y es que José Coronado siempre se ha mostrado de lo más preocupado por sus hijos: «Intento ser un buen padre. No soy nada autoritario, no sé dar órdenes, no sé poner castigos, soy muy liberal, trato de llegar a acuerdos, intento entender», confesaba en el programa TardeAR. De hecho, tal es el amor que siente hacia ambos, que en el pasado llegó a revelar que había renunciado a trabajos en el extranjero por estar con ellos.

Sobre Candela, poco se sabe más allá de los datos que aporta su cuenta de Instagram y las declaraciones de su padre, el cual confesaba en una entrevista con David Broncano que el presentador era «el ídolo» de su hija. Además, a través de sus imágenes podemos saber que guarda la misma belleza que sus progenitores y que es una gran aficionada a los viajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por candela (@candelacoronado)

También ha trascendido que, a pesar de llevarse 14 años de diferencia con su hermano Nicolás, ambos guardarían muy buena relación. Y es que antes de que este se independizase y se trasladase a vivir al campo, Candela estuvo conviviendo con él y con su padre durante un tiempo, lo que no hizo más que afianzar su relación. Por el momento, y a pesar de haber cumplido ya la mayoría de edad en 2020, la joven sigue apartada de los focos y ha decidido optar por una vida menos mediática que la de su familia.