La cancelación como costumbre: Kayne West, el nuevo apestado de Hollywood

Kanye West ha sido despedido por su propia agencia de representación (33&West) con efecto inmediato. Así lo ha comunicado Daniel McCartney, agente de talentos de la empresa, a través de sus redes sociales, donde ha explicado que los recientes «comentarios dañinos y odiosos» del rapero «no pueden tolerarlos». Es por ello por lo que han decidido que el artista ya no forme parte de la lista de representados de la agencia. De hecho, en su propia página web, ya no aparece el nombre de la pareja de Bianca Censori por ningún lado, rompiendo así con todo tipo de vínculo profesional.

Esta acción ha llegado tan solo unos días después de que X desactivara su cuenta tras considerar que sus tuits estaban publicados con el objetivo de incentivar el odio. Y es que en los últimos días, Kayne West se había hecho eco de algunos mensajes en apoyo al régimen nazi, al mismo tiempo que declaraba su odio hacia la comunidad judía y aseguraba que «la esclavitud era una elección».

Kayne West en un evento en Nueva York. (Foto: Gtres)

Pero esto no es todo. Incentivando aún más la polémica, compró un espacio publicitario en el intermedio de la Super Bowl para promocionar la página web Yeezy.com, un portal en el que sólo se podía comprar una camiseta con una esvástica valorada en 20 dólares. El pasado 11 de febrero, la plataforma de comercio electrónico Shopify desactivó la página alegando que había violado sus términos y que había sido creada para no realizar verdaderas prácticas comerciales.

El polémico posado de Bianca Censori, prácticamente desnuda, en los Premios Grammy, también ha sido otro de los aspectos que ha colocado en el punto de mira a Kayne West. Y es que después de que se abriera un gran debate sobre si Censori había estado cómoda o no con ese atuendo delante de las cámaras de los galardones citados, West escribió en la red que «tenía un claro dominio sobre su esposa». Aunque dejaba claro que fue Bianca la que decidió usar esa ropa, al mismo tiempo comentaba que no lo habría hecho si él no hubiera estado de acuerdo.

Singer Kanye West and Bianca Censori Bianca Censori y Kanye West en la ceremonia número 67 de los Grammy Awards. (Foto: Gtres)

La cancelación como costumbre en el mundo artístico

Con esta nueva caída en picado del ex marido de Kim Kardashian, vuelve a quedar patente el modus operandi de un sector influyente en Norteamérica que utiliza la cancelación de un personaje basándose en declaraciones controvertidas como pretexto para realizar diferentes acciones que puedan hundir su carrera. Un situación que también se encuentra viviendo Karla Sofía Gascón tras salir a la luz unos tuits que la actriz publicó entre 2016 y 2022.