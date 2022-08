Canales Rivera recibe el alta hospitalaria tras sufrir una cornada

¡Buenísimas noticias! Tal y como adelantó su novia ayer, Canales Rivera ha recibido pronto el alta hospitalaria y ya puede volver a casa para seguir recuperándose del susto sufrido. En su regreso a los ruedos, y apenas unos minutos después de comenzar la corrida, el torero sufrió una cogida en la zona de la ingle que afectó a la bolsa testicular. Un incidente por el que tuvo que ser trasladado al hospital de Ciudad Real e intervenido de urgencia. Ahora, completamente recuperado y con una sonrisa en la cara, el diestro ha abandonado el centro para volver a casa con la mejor de las compañías, Isabel Márquez, la mujer que ha conseguido robarle el corazón.

“Dolorido, pero bien” han sido sus primeras palabras a los medios nada más abandonar el hospital. Con semblante tranquilo y pudiéndose poner de pie para atender a la prensa, el primo de Francisco Rivera ha confesado haber vivido un gran susto, aunque “estas cosas cuando uno se viste de torero pasan”. Pese a todo, el diestro ha recibido el alta con mucha emoción, pues tal y como él mismo ha comunicado, todo ha salido estupendamente: “El urólogo feliz porque ha salido todo bien, ya que me han tenido que operar en dos ocasiones. Me tuvieron que operar allí, en la misma plaza de toros y al llegar aquí también me tuvieron que operar”.

Un mal trago que recordará siempre, aunque en ese momento no fue capaz de reaccionar “Cuando me vi bocabajo dije: ‘bueno, pues empezamos otra vez’. No se te vienen muchas cosas a la cabeza. Como eres tan consciente de que todas esas cosas te pueden pasar, pues lo que intentas es solventarlo lo mejor posible”. Y es que, tirando el humor que tanto le caracteriza, el torero ha querido dejar claro que, pese a encontrarse bien, “a ciertas edades hay que tener un poco de paciencia”.

Después de 48 horas, Canales Rivera ya puede regresar a casa junto a sus seres queridos, que han estado muy preocupados por su estado de salud desde que se conociera la noticia. No obstante, quien vivió todo en primera persona desde las gradas y quien no se ha separado de su lado en estos dos días clave ha sido su pareja, Isabel Márquez, que se ha convertido en la perfecta enfermera. “Si el campeón soy yo, ella no os quiero ni contar. Ha estado las 48 horas a mi lado y cuidándome y haciéndomelo todo lo más fácil posible”, ha confesado el torero, que además ha revelado que tanto su madre como sus hijos en la distancia lo han pasado mal. “Pero es verdad que es muy significativo que solo 48 horas después me puedan dar el alta y me pueda ir a casa es para que estemos todos contentos”, ha zanjado. Quienes también se han preocupado por él han sido sus primos: “He recibido llamadas de todos, Whatsapp de todos, pero no he abierto todavía el teléfono. Ayer estaba con un dolor de cabeza terrible, pero Isabel sí ha hablado con Kiko y con Caye”. Ahora, toca recuperarse y seguir para adelante.