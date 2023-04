La preocupación por el estado de salud de Camilo Blanes va en aumento. Todo comenzó el pasado domingo, 23 de abril, cuando publicó en su perfil de Instagram unas imágenes en las que aparecía con un aspecto visiblemente desmejorado y desaliñado. Fue tal el shock de los internautas, que mostraron su preocupación, estas fotografías fueron eliminadas.

En las últimas horas, el hijo de Camilo Sesto ha continuado publicando una serie de estampas que tampoco han pasado desapercibidas. En ellas aparece, presuntamente con una peluca negra con flequillo y un collar estilo choker en negro. Al pie de foto le ha acompañado un icono de un beso, pero lo que más ha llamado la atención ha sido que algunos internautas han dado por hecho que él es el protagonista de la fotografía que ha llegado a compartir hasta en dos ocasiones en horas distintas.

Camilo ha tenido que hacer frente en los últimos tiempos a situaciones difíciles en lo que a su salud respecta. De hecho, ha sufrido varios revés que fueron desde su ingreso en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en Majadahonda, a causa de una grave neumonía en noviembre de 2021 hasta otro complicado capítulo de su vida por el que tuvo que que ser trasladado en helicóptero al hospital para volver a ser hospitalizado.

La preocupación de su madre

Han pasado unas semanas desde que se dio a conocer que Camilo Blanes no va a participar en la serie sobre su padre, Camilo Sesto, que prepara Atresmedia. Su madre, Lourdes Ornelas confirmó que él estaba bien y que no había de qué preocuparse. Pero esta historia ha dado un giro inesperado en su guion. El pasado fin de semana, durante el programa Fiesta, destapó un movimiento por parte de su madre y, es que, los reporteros del espacio presentado por Emma García encontraron en la puerta de la casa de Camilo un cartel en la puerta. Papel en el que pide que dejen de acudir a la casa personas que influyen negativamente en su hijo.

Según contó Lourdes Ornelas en una llamada en directo con el periodista Aurelio Manzano, Camilo Blanes no está bien y está muy preocupada por él. «Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante», explicó Ornelas, que aseguró que es imposible comunicarse con él. «Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho», sentenció ante la alarmante situación.