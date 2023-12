Han pasado ya tres meses desde el fallecimiento de María Teresa Campos. La veterana presentadora fallecía a los 82 años de edad a consecuencia de los continuos achaques de salud que, desde hacía meses, la mantenían alejada de la vida pública. Durante todo este tiempo Edmundo Arrocet ha acaparado la primera plana mediática después de haber mantenido una relación amorosa con la María Teresa en el pasado. De hecho, hace unas horas ha vuelto a lanzar un mensaje directo a sus hijas. En una entrevista con la agencia Gtres, Arrocet ha lanzado un dardo directo a Carmen Borrego y Terelu Campos.

Edmundo Arrocet en una imagen de archivo / Gtres

Edmundo ha asegurado que él nunca ha hablado mal de Teresa Campos. «Lo único que es lo que he dicho es lo que he dicho y es que, sus hijas cuando Teresita dejó de trabajar no la iban a ver lo entienden o no lo entienden», ha dicho mirando al objetivo de la cámara. «Es que yo estoy cansado de decir lo mismo», ha proseguido sobre este entramado que tanta polémica ha generado. En otra línea de cosas, Edmundo Arrocet ha hecho hincapié en que él le dejó dinero a la comunicadora.

Edmundo Arrocet en una imagen de archivo / Gtres

«Yo no he contactado con ellas (hace referencia a Carmen y Terelu). Ellas saben perfectamente que yo le he dejado dinero a Teresa. Puedo mostrarles el dinero que he sacado y todo porque dicen que yo no he aportado nunca nada. Mira, la gente puede hablar y decir lo que quiera, pero el que ha estado con ella seis años desde por la mañana hasta por la noche he sido yo, meno las veces que he tenido que viajar porque yo tengo mi vida y mis hijos y yo tengo derecho a viajar y ver mis negocios», ha proseguido en su relato. Edmundo ha insistido en que se sigue «mintiendo» y ha asegurado que a él «no le ha pagado nada».

Carmen Borrego y Terelu Campos en 2019 / Gtres

La respuesta de Carmen Borrego

En Así es la vida, Carmen Borrego ha tenido que hacer frente a estas declaraciones del que fue pareja de su madre en el pasado. Lejos de lanzar algún tipo de represalia contra el cómico se ha mostrado serena y ha omitido sus palabras. «Pues que vamos a hacer. Feliz navidad. No voy a decir nada mas se acabó», ha dicho en un primer momento.

Carmen Borrego en directo / Telecinco

Asimismo, Carmen Borrego ha hecho una petición. «Llega una Navidad muy complicada para esta familia y pido tranquilidad y os lo ruego a todos», ha espetado, contundente, y es que estas serás las primeras fiestas que la familia viva sin la compañía de la matriarca del clan. Con esta declaración la hija menor de María Teresa ha zanjado la polémica con Edmundo y se ha desmarcado para evitar hacer más ruido sobre este entramado que tanto está dando que hablar en las mesas que tratan la crónica social.