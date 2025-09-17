Brutal enfrentamiento en directo: Belén Esteban abandona el plató tras el ataque de Kiko Matamoros

Belén Esteban y Kiko Matamoros protagonizaron un intenso y polémico enfrentamiento en directo en el programa No somos nadie, dejando al público atónito ante la dureza de sus palabras. Todo comenzó cuando este miércoles, 17 de septiembre, ambos comentaban el conflicto familiar entre Carmen Borrego y su hijo José María, y cómo la relación entre madre e hijo había experimentado un proceso de tensión y posterior reconciliación. Belén quiso relativizar la situación, señalando que «en todas las familias ocurren cosas» y recordando que ninguna familia es un ejemplo de perfección, lanzando un sutil comentario que aludía a los conflictos de Kiko Matamoros con sus propios hijos en el pasado.

La respuesta de Matamoros no se hizo esperar, y rápidamente devolvió la acusación, recordando a Esteban que ella también había tenido problemas familiares, en especial con su hija Andrea Janeiro y, de manera más explícita, con el padre de la joven, Jesús Janeiro. Fue en ese momento cuando la tensión se disparó, y Belén reaccionó con una mezcla de indignación y enfado: «¿Estamos tontos o qué? Yo no me he sentado en un plató y me he matado con mi hija. Ni ella se ha sentado a hablar de mí con unos papeles con denuncias… ¡Qué poca vergüenza tienes!», le espetó, dejando claro que no estaba dispuesta a permitir que se vulnerara la privacidad de su familia.

Belén Esteban y Kiko Matamoros en ‘No somos nadie’. (Foto: TEN)

Las palabras de Belén evocan indirectamente el momento en que Diego Matamoros, hijo de Kiko, se sometió al polígrafo de Conchita Pérez, conocido como PoliDeluxe, y relató experiencias difíciles de su infancia que pusieron de relieve las tensiones familiares que afectaron la imagen de su padre, a quien llegó a acusar de maltratar a su madre, la presentadora Marian Flores. «Cuando mi madre le dijo que estaba embarazada de mí, la tiró al suelo y le pegó patadas», confesó Diego en Sábado Deluxe, mostrando incluso documentos que, según él, acreditaban que Kiko debía unos 80.000 euros a su ex mujer. Ante estas alusiones, Kiko se defendió aclarando que «a tu hija la has nombrado tú toda la vida, no yo. Y con denuncias, ninguna; solo una reclamación de cantidad que se resolvió en el juzgado», recordando que tras esa reclamación hubo una querella en la que su alegato fue aceptado y de la que finalmente salió absuelto.