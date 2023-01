Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han empezado una nueva etapa en Arabia Saudí. A pesar de las dudas de los primeros momentos por el estado civil de la pareja, finalmente, la de Jaca y sus hijos ya se han trasladado hasta la ciudad de Riad para acompañar al deportista en esta aventura como jugador del equipo Al Nassr, con el que ha firmado un contrato hasta el año 2025.

Como era de esperar, la presencia de Georgina Rodríguez en el país ha generado una gran expectación, sobre todo, por los cambios que la española tendrá que hacer en su armario, para adaptarse a las estrictas normas del país. Este fin de semana, la novia de Cristiano Ronaldo ha acudido a los Joy Awards 2023. Unos premios que reconocen y honran el trabajo artístico del mundo árabe.

Una cita en la que Georgina ha apostado por un ceñido vestido de terciopelo azul, escote de palabra de honor y una abertura lateral, a juego con un hiyab de gasa transparente del mismo tono que le ha servido para cubrir sus hombros, y unos guantes largos. La novia de Cristiano Ronaldo ha completado su look con un cinturón joya, zapatos de tacón metalizados de la firma de lujo Le Silla, y pendientes largos de diamantes a conjunto con una gargantilla triple y una pulsera plateada, de la firma árabe Kooheji. Especial atención acaparó el collar, tanto que según la prensa local, tiene un precio de 2 millones de riales saudíes, lo que equivale a 533.000 dólares estadounidenses.

La propia Georgina ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales los detalles de su estilismo y ha contado quién ha sido el diseñador y cómo se confeccionó el modelo: «Le llamé un día antes diciéndole que necesitaba un vestido y me preparó esto, que es increíble», ha escrito. Se trata del diseñador tunecino Ali Karouri , fundador de la empresa Ali Karoui Coutures, que ya ha vestido a Georgina en varias ocasiones.

Han sido muchos los que han alabado el look de la española. Sin embargo, esta aparición de Georgina tampoco se ha librado de críticas. A pesar de que la mayoría de sus seguidores se han deshecho en halagos con el estilismo de la de Jaca, lo cierto es que la novia de Ronaldo concedió una breve entrevista en la alfombra roja y, a juicio de muchos, su nivel de inglés no era especialmente bueno: «Georgina Rodríguez hablando en inglés me recordó a mí misma cuando tenía 14 y tenía que exponer en clase de inglés», dijo una usuaria de Twitter. «Parece rusa», escribió otro, mientras que una tercera comentó: «¿soy yo la única que no entiende nada de lo que dice?». Sin embargo, algunos no han dudado en alabar la valentía de la española: «me quedo con el intento y el valor, estoy seguro de que lo hará mejor la próxima», escribió un usuario.