Bosco Martínez-Bordiú da la última hora sobre su estado de salud: "Me sigue doliendo"

Bosco Martínez-Bordiú sufrió un accidente el pasado jueves 11 de junio durante la gala de Supervivientes. La dirección del programa le propuso participar en una prueba llamada ‘Noria infernal’ que consiste en colgarse de una plataforma y dar vueltas hasta que el cuerpo pide parar. El problema es que Bosco se descuido, soltó un brazo y segundos después salió disparado. Este percance hizo saltar las alarmas y el concursante acaba de dar la última hora sobre su estado de salud: se encuentra bien.

El sobrino de Pocholo ganó una de las ediciones de Supervivientes, por eso su presencia en All Star está más que justificada. Tanto es así que hay muchos espectadores que quieren entregarle los 50.000 euros del nuevo premio. Afortunadamente puede seguir compitiendo, pues no va a abandonar el concurso después de su accidente. Eso sí, lo que sucedió durante la ‘Noria infernal’ fue grave.

«Boscolitos y Boscolitas, os pido perdón porque perdí el tridente y no pude hacer el máximo. Intentaré recuperarme y de oca a oca y tiramos porque nos toca. Os mando un fuerte abrazo», ha empezado diciendo en un vídeo que ha publicado la cuenta oficial del programa. Al perder la prueba tuvo que despedirse del collar de líder, pero no se rinde y quiere llegar hasta el final.

Bosco Martínez-Bordiú, en la ‘Noria infernal’. (Foto: Gtres)

Bosco está nominado junto a Jorge Pérez y Alejandro Nieto, dos pesos muy pesados. Por suerte se siente con fuerzas para continuar, aunque reconoce que el golpe que se llevó le ha dejado consecuencias.

Las últimas palabras de Bosco Martínez-Bordiú

El ex novio de Adara Molinero no quiere que su familia esté preocupada. Lo primero que hizo después del accidente fue hablar con Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, para aclarar que se encontraba bien, aunque algo aturdido. Tanto es así que tuvo que sentarse porque seguía algo mareado.

Ahora que el susto ha pasado, Bosco se ha puesto en contacto con sus queridos fans para calmar los ánimos. «Boscolitos y boscolitas, aquí todo bien, sin marcas ni nada. Me sigue doliendo por el golpetazo del otro día, pero me puedo mover. Intentaré recuperarme para la siguiente prueba», ha comunicado.

El empresario está esforzándose mucho para llegar lejos dentro del concurso. Hay que tener en cuenta que se graba en Honduras y allí el clima es diferente cuando llega el verano a España. Las condiciones a las que está sometido son muy duras, pero en ningún momento ha pensado en rendirse. De hecho la actitud que ha demostrado después del accidente ha aumentado su ya de por sí buena reputación. Cada vez son más los que exigen que llegue a la final y que gane Supervivientes All Star.

Bosco Martínez-Bordiú tranquiliza a sus padres

Bosco Martínez-Bordiú, tras su accidente. (Foto: Telecinco)

Bosco fue atendido por el servicio médico de Supervivientes después del incidente que tuvo en la ‘Noria infernal’. Laura Madureño paró a gala y Jorge Javier Vázquez tomó las riendas para que el concursante descansar y recomponerse. Al cabo de unos minutos, el joven apareció y mandó un mensaje para que sus padres no estuviesen preocupados.

«Mamá, papá, estoy bien. Boscolitos, todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he pegado un golpe serio en las costillas. Pero estamos bien», dijo visiblemente dolorido. Después se sentó porque continuaba mareado. El público que estaba en plató aplaudió con tesón, demostrando así que tiene apoyo suficiente para volver a ganar el concurso de supervivencia.