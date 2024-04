Mientras la crónica social y los focos de la alta sociedad de nuestro país fijan la vista en la fastuosa celebración del cumpleaños número 81 de Tita Cervera, prevista para el próximo 20 de mayo; su hijo y su nuera, Borja Thyssen y Blanca Cuesta, continúan haciendo gala de su sobriedad y hermetismo para con todo lo que concierne a este tipo de asuntos familiares y a su vida privada. Prueba de ello son, sin ir más lejos, las imágenes en movimiento que, este jueves, han trascendido de la pareja.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta han sido captados, por las cámaras de Gtres, dando un paseo por la calles de Madrid. Ambos se han mostrado visiblemente tranquilos con la presencia de la prensa, si bien han guardado absoluto silencio a las preguntas referentes al festejo que estaría organizando Tita Cervera por su cumpleaños. Especialmente, a las insistentes sobre su asistencia o no al evento, que llega en un momento, de acuerdo a los últimos pasos de los tres protagonistas, de máxima tensión en la familia a razón de la entrevista que la baronesa concedió al programa Y ahora Sonsóles, en Antena 3, hace varios meses. La catalana, cabe recordar, dejó entrever que podría ser una de sus mellizas, Carmen, quien la sucediera en todo lo que tiene que ver con su cargo en el Museo Thyssen en lugar de su hijo.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta, en Madrid. (Foto: Gtres)

«Puede ser. Ella estudia y estudia. Es una estudiante brillante. He hecho cantidades de testamentos. Cuando cambia la vida, vas cambiándolos», fueron las palabras de la baronesa. Unas que aunque ella misma no tardó en matizar, dejando claro que no había desheredado a su hijo ni tenía intención de «apartarlo» de sus quehaceres al frente de los museos que actualmente la coleccionista posee en Madrid, Málaga o Sant Feliu de Guixols; provocaron, prácticamente de inmediato, un enfado de su vástago. «Está cabreado porque no se esperaba estas declaraciones y algunas cosas que su madre ha contado», aseguraron los colaboradores del ya citado programa.

Sea como fuere y al margen de lo anterior, Borja Thyssen y Blanca Cuesta no han querido pronunciarse tampoco al respecto de los rumores que apuntan a una muy pronta mudanza suya a Miami o Dubái con sus cinco hijos en común -Sacha, Enzo, Eric, Kalah e India-, para comenzar una nueva vida lejos de España y ampliar así su círculo y una vida social que en nuestro país ha ido menguando desde que instalaran su residencia en Andorra. Fue en enero de 2015 cuando, tras la venta de Villa Favorita por 65 millones de euros a la familia italiana Invernizzi, Borja y Blanca se mudaron al micro-Estado. Allí, la pareja compró dos casas cuyo valor ronda los diez millones de euros.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta, en Madrid. (Foto: Gtres)

La gran fiesta que prepara Carmen Thyssen por su cumpleaños

Tita Cervera sopló las velas por su 81 cumpleaños ayer, día 23 de abril. No obstante, no será hasta finales del próximo mes mayo cuando la baronesa celebre tal efeméride con una gran fiesta en el Museo Thyssen Bornemisza de Madrid, según ha desvelado el periodista Miquel Valls. Harper’s Bazaar, la revista de moda fundada en 1867​, en Estados Unidos, por Mary Louise Booth, será la encargada de organizar la fiesta de la baronesa Thyssen, en la que todos los asistentes deberán cumplir con unos códigos de vestimenta fijados por la cumpleañera. Los hombres tendrán que llevar esmoquin, mientras que las mujeres deberán ir de largo.