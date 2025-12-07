El bonito encuentro de Sassa de Osma y Sofía Palazuelo en Navidad: "Un momento para compartir"

Sassa de Osma y Sofía Palazuelo son dos de las mujeres más elegantes de nuestro país. Por eso no es de extrañar que hayan coincidido en espacio y tiempo tras acudir, la segunda mencionada, a la exclusiva convocatoria que ha organizado Philippa 1970, la marca de moda que dirige la esposa de Christian de Hannover. El enclave elegido para el encuentro ha sido el lujoso Hotel Santo Mauro, ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Madrid. Hasta allí también se desplazaron otras empresarias como Johanna von Müller-Klingspor, Mónica Sada, Sofía y Lucía Fernández Roca, Nicole Furman o Paula Babiano, entre otras. El encuentro se ha desarrollado bajo el marco de Mujeres que nos mueven, un evento en el que han llevado a cabo un aperitivo íntimo en el que han intercambiado impresiones y confidencias relacionadas con la moda, la gastronomía, el arte, la belleza y la cultura.

Como no podía ser de otra manera, muchas de ellas estaban ataviadas con prendas diseñadas por Sassa de Osma. Sofía Palazuelo, una de las grandes protagonistas por su poca exposición pública en eventos de este tipo, ha optado por promocionar la firma de su amiga. Lo ha hecho defendiendo el modelo Arit. Un vestido de estilo bohemio de silueta fluida con una base en rojo intenso sobre la que destacan estampados florales y geométricos. De cuello alto, cuenta con numerosos detalles fruncidos, mangas largas semitransparentes y puños ceñidos a la muñeca que aportan volumen. Gracias a la cintura definida con un fajín plisado, Sofía ha marcado su silueta, que es perfecta pocos meses después de haber dado a luz a su tercer hijo junto a Fernando Fitz-James Stuart, el primogénito del duque de Alba. Como calzado ha optado por unas botas negras y ha lucido su melena, de largo medio, suelta.

Durante la quedada, la joven ha presentado las nuevas fragancias que han elaborado con el nombre de Fitz-James Stuart, el linaje de su esposo, en los que ella ha tenido mucho que ver. «El perfume no deja de ser un arte», ha comenzado diciendo. Por eso se le ocurrió la idea de crear «un proyecto de divulgación cultural vehiculizado a través del mundo del perfume». De esta manera, han lanzado al mercado cuatro olores que están inspirados en los jardines del Palacio de Liria, la residencia familiar de los Alba en Madrid. De la misma forma, ha confesado que se encuentra inmersa en las notas olfativas que sirvan de hilo conductor para la entrega inspirada en Sevilla.

Uno de los perfumes de la colección Fitz-James Stuart inspirado en Liria. (Foto: Instagram)

El look de Sassa de Osma

Ejerciendo como la mejor embajadora de sí misma, Sassa de Osma también ha seleccionado un diseño de la marca Philippa 1970. Junto a unas botas de caña alta y tacón, la anfitriona ha elegido un vestido de su colección que recibe el nombre de Amaia. Una prenda que destaca por su caída fluida y su tono burdeos, en perfecta sintonía con las tendencias actuales. El toque especial lo aportan los bordados artesanales distribuidos en el bajo y en las mangas y elaborados con hilo claro, que contrasta con el fondo.

El look de Sassa de Osma. (Foto: Instagram)

Sobre el vestido se ha colocado el abrigo Ren Ikat, una pieza icónica que, tal y como refleja la página web, «celebra el color, la cultura y la artesanía». Confeccionado con un tejido muy rico en cuanto a textura, presenta motivos geométricos de inspiración étnica en diferentes tonalidades. Además de todo lo descrito, cuenta con cuello mao, cierre con alamares de pasamanería trenzados y puños con ribete de pelo oscuro que no hacen más que aportar calidez y sofisticación a su look.