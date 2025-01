El boicot a Óscar de la Renta por vestir a Usha Vance y a Ivanka Trump

Arranca la segunda era Trump que viene cargada de polémica aunque con un presidente mucho más potente que su versión anterior. Esto también afectará a su mujer, Melania que, en la línea de la anterior legislatura, está sufriendo el ataque y boicot de ciertos sectores que se autodenominan progresistas y que se arrogan la posesión de la llamada «cultura», incluida la industria de la moda.

La indignación y poca tolerancia a la frustración de algunos seguidores de Kamala Harris les está llevando a promover un buen boicot a la firma de Óscar de la Renta por haber diseñado en exclusiva los trajes de Melania Trump, su hijastra Ivanka y la mujer del vicepresidente electo, Usha Vance, en el cena de gala que tuvo lugar ayer, domingo 19 de enero, y horas antes de que sea oficial la investidura de Donald Trump. Nada nuevo bajo el sol en la cultura de la cancelación que encuentra un buen lugar de acogida en ciertos sectores del partido demócrata.

Óscar de la Renta, objeto del boicot

Melania, Ivanka y Usha Vance tienen que ir vestidas a los diversos bailes, eso es una evidencia, y cualquier traje que lleven llevará un autor. Incluso en el improbable caso de que decidieran ser populares y se vistieran de Primark para hacer un guiño a la moda de su país, los seguidores de Kamala Harris parecen dispuestos a boicotear a cualquiera que las vista, así sea el Modas Paqui de Kentucky. No parece muy apropiado que la futura primera dama, así como la hija del presidente o la futura segunda dama, vayan vestidas de cualquier manera.

Ivanka Trump vestida de Óscar de la Renta. (Foto: IG de Óscar de la Renta).

Millones de personas verán el acto de investidura, así como los bailes posteriores y la ropa también habla. Además, ¡de qué manera! Boicotear a una marca porque vista a las protagonistas de estos días sólo parece revelar una falta de respeto a la industria de la moda que da empleo a millones de personas y, además, es una marca estadounidense ya que su fundador, aunque era dominicano de nacimiento, adquirió en 1971 la nacionalidad norteamericana siendo esta firma una de las más importante a nivel internacional en alta costura…con pasaporte estadounidense.

La cultura de la cancelación, también en la moda

La cultura de la cancelación, que consiste en boicotear a personas o marcas porque hacen o dicen cosas con las que una cierta parte de la población no está de acuerdo, no es ajena al mundo de la moda. Parece incoherente que Benetton sacara campañas de publicidad totalmente irreverentes que hoy serían censuradas, canceladas y probablemente sus autores procesados por ofensas a minorías, cuando fueron hace más de 20 años. Incoherente porque parece que el avance no es tal sino todo lo contrario, es un retroceso enorme.

Michelle Obama vistió en numerosas ocasiones durante su etapa como primera dama de grandes firmas de alta costura como Versace, Carolina Herrera, Vera Wang, Alexander Mc Queen y, desde luego, de Óscar de la Renta. Nunca tuvo un boicot ninguna de las firmas que la vistieron. Y esto tiene sólo una lectura y es que los votantes de Kamala aceptan peor perder que los de Donald Trump.

El matrimonio Obama con la reina Isabel II del Reino Unido y su esposo en el castillo de Windsor.

Melania Trump en la toma de posesión de Trump vestida de Óscar de la Renta. (Foto: Getty).

Usha Vance, hija de inmigrantes y de raza negra, también objeto del boicot woke

Lo curioso de este boicot es que también va dirigido a Usha Vance, la segunda dama y que tiene todos los atributos necesarios para ser considerada persona «vulnerable» por su pertenencia a minorías y, por tanto, en filosofía woke, algo así como especie protegida: mujer, hija de inmigrantes pobres e inmigrante. El boicot a la firma de alta costura también ha ido dirigido a ella.

El vicepresidente Vance con su mujer Usha Vance en el baile previo a la toma de posesión de Trump. (Foto: IG Óscar de la Renta).

Tanto Melania Trump como Usha Vance tendrán que acostumbrarse a que todas las firmas que usen para sus eventos podrán ser víctimas del boicot de quienes, en nombre de la libertad y el progreso, no parecen aceptar de buen grado el resultado de las urnas.

Su nuevo diseñador fetiche, aupado por Oprah Winfrey

Rihanna vestida de Adam Lippes. (Instagram del diseñador).

Curiosamente el diseñador que ha elegido Melania Trump es Adam Lippes, un joven diseñador independiente que empezó su carrera con Ralph Lauren en 1995 para luego pasarse a Óscar de la Renta, donde enseguida fue ascendido a director creativo global en 1995.

Su salto definitivo a la fama le vino después de una entrevista en el programa de Oprah a la que también ha vestido. A ella y a otras celebrities estadounidenses como Nicole Kidman, Jaime Lee Curtis o Rihanna, todas ellas simpatizantes del partido demócrata. La pregunta sería ahora saber si también le harán a él el boicot.