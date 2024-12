Una boda cancelada y un turbulento divorcio: todo sobre la vida sentimental de Natalia Jiménez

Natalia Jiménez acaba de vivir uno de los días «más especiales de su vida» (tal y como ella misma ha descrito en sus redes). El pasado 29 de noviembre, la vocalista de La quinta estación se dio el «sí, quiero» con Arnold Hemkes, el hombre que ejerce el papel de manager en su carrera profesional y que ahora se ha convertido en el amor de su vida. Aunque lo cierto es que no es el único que ha conseguido robar el corazón a la cantante a lo largo de los últimos años. Y es que en su historial amoroso existen todo tipo de historias: desde una boda cancelada en el último momento hasta un tormentoso divorcio.

Fue en el año 2015 cuando la artista se casó con Daniel Trueba tras seis años siendo novios. 365 días después dieron la bienvenida a su primera y única hija en común, pero en 2021 decidieron poner punto final a su matrimonio. Aunque en un principio los motivos de su ruptura fueron todo un misterio, lo cierto es que fue la propia Natalia la que sacó a la luz algunos detalles del fin de su historia de amor. En el podcast presentado por Adela Micha, llamado La Saga, aseguró que se sentía controlada y que llegó un punto en el que no podía más: «No les gustaba que yo viniera a México, que yo tuviera independencia y control. Yo no quería seguir viviendo así, quería poder tener mi carrera de vuelta, poder ser una mujer independiente otra vez […] Viví una situación complicada de la que me di cuenta mucho tiempo después de haber salido de ahí», confesaba.

Natalia Jiménez y Daniel Trueba en un evento en Miami. (Foto: Gtres)

Anterior a su matrimonio con Trueba, Natalia también estuvo a punto de pasar por el altar con Antonio Alcohol. Se trataba de un empresario con el que estuvo comprometida durante meses, pero finalmente terminó siendo un auténtico ‘intento frustrado’. Todo ocurrió en el año 2009, cuando, según lo publicado, dejó prácticamente plantado en el altar al mencionado. Días después se pronunció sobre lo ocurrido y dejó claro que convertirse en la mujer de Alcohol «le habría distraído mucho». «Cambié mi decisión en el último momento, porque vi que iba a afectar a mi carrera», señalaba.

Natalia Jiménez en Miami. (Foto: Gtres)

La boda de Natalia Jiménez con Arnold Hemkes

Ahora, después de todo lo mencionado, Natalia parece haber encontrado a su media naranja. Su nombre es Arnold Hemkes, es un productor de origen cubano y se comprometió con él el pasado 2023. Ahora, han dado el paso de sellar su amor en un enlace celebrado en la Hacienda La Santa Cruz, situada en Guadalajara, México (país natal de la novia).

«Arnold y yo comenzamos un nuevo capítulo de nuestra historia rodeados de amor y de personas increíbles que viajaron desde distintas partes del mundo para acompañarnos en este momento tan importante», escribía la cantante en su perfil oficial de Instagram.