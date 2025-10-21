Bigote Arrocet renace en el amor: así es su nueva ilusión caribeña

Edmundo Arrocet ha vuelto a acaparar titulares y portadas, pero esta vez por motivos muy diferentes a los que lo hicieron famoso en España. Su rostro se convirtió en un clásico de la televisión gracias a programas como Un, dos, tres…, pero su salto a la notoriedad mediática llegó gracias a su relación con la icónica María Teresa Campos. Juntos compartieron años de complicidad, humor y planes que cautivaron al público, hasta que su historia de amor se truncó de manera abrupta en 2019. La ruptura fue dolorosa y polémica, sobre todo por la forma en que Edmundo terminó la relación: un mensaje de texto que, según Carmen Borrego, hija de María Teresa, fue «lo peor que le pasó a mi madre en la vida». A partir de ese momento, se desató un enfrentamiento mediático entre el artista y el clan Campos que duró años, eclipsando en parte su carrera y su presencia en los platós.

Tras esa etapa turbulenta, Bigote parece haber encontrado la calma y, sobre todo, un nuevo amor. Después de relaciones intermitentes, como la que mantuvo con la influencer Marta Pawloska, Arrocet ha reaparecido con una ilusión que le devuelve la sonrisa. Se trata de Mimi, de 39 años, originaria de las islas Turcas y Caicos, en el Caribe. Según una conocida revista de la crónica social de nuestro país, donde se publican en exclusiva las primeras imágenes, la pareja ha disfrutado de días de complicidad en las idílicas playas de Grace Bay, entre abrazos, besos apasionados y hasta posturas de yoga, disciplina que Mimi imparte como profesora de yoga y pilates.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lecturas (@revistalecturas)

La conexión surgió de manera casual durante unas jornadas de sostenibilidad a las que asistió Edmundo, relacionadas con su interés en energías renovables, donde Mimi también estaba involucrada en proyectos inmobiliarios locales. Lo que comenzó como un encuentro profesional se convirtió rápidamente en romance, y Arrocet decidió prolongar su estancia en el Caribe para consolidar esta nueva relación.

Más allá del amor, la atención mediática también se ha centrado en la forma física del humorista. A sus 75 años, su cuerpo musculado y los abdominales perfectamente definidos han sorprendido a muchos, generando comentarios que oscilan entre la admiración y la incredulidad. No solo ha cuidado su físico mediante ejercicio y dieta, sino que también ha mostrado un porte relajado y seguro, disfrutando del sol y el mar con Mimi como compañía. Las fotografías publicadas por Lecturas muestran a un Edmundo renovado, feliz y alejado de las polémicas que marcaron sus años con María Teresa Campos.

Edmundo Arrocet en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Con todo, la relación con el clan Campos parece definitivamente cerrada. Bigote no ha dejado de comentar su pasado, pero ahora prefiere centrarse en su vida y en nuevas experiencias lejos de las polémicas mediáticas. Su reciente aparición con Mimi deja claro que, pese a los años y a las controversias, el humorista ha decidido pasar página: ya no es solo el ex de María Teresa ni el rostro divertido de la televisión, sino un hombre que vive a su manera, se permite enamorarse y marca sus propias reglas.