Fue hace escasos días cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco del robo del cochecito del hijo en común de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, después de que la joven fuera vista interponiendo una denuncia en una comisaría de la Polícia Nacional, en Madrid. No obstante, no habría sido hasta hoy cuando el cantante se habría enterado de la noticia, después de acudir al domicilio de Fabiola Martínez, su ex mujer, para celebrar el diecisiete cumpleaños de su hijo en común, Kike.

Prueba de ello es el vídeo que, hace escasos minutos, Bertín ha compartido, en tono jocoso, con sus más de cuatrocientos mil seguidores en Instagram, hablando sobre lo sucedido, y zanjando todo tipo de especulaciones surgidas en torno al hurto y a su persona. El robo, cabe recordar, ha levantado las sospechas del círculo íntimo de Guillén. Raquel Arias, amiga de la fisioterapeuta y colaboradora del programa Así es la vida, en Telecinco, ha llegado a asegurar, sin ir más lejos, que «no puede ser casualidad» que hayan robado el carrito del bebé de Gabriela Guillén justo en un momento en el que se cuestiona la paternidad de Bertín Osborne y se pone sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo una prueba de ADN.

Bertín Osborne en Sevilla

«Es una cosa muy oscura. Es, como mínimo, surrealista. Yo creo que se lo han robado para saber la paternidad de Bertín Osborne de la que tanto habla la gente. Es mí teoría, porque esto ya es tremendo. No creo que haya sido Bertín directamente. Una agencia de detectives, por ejemplo», dijo la tertuliana.

La reacción de Bertín Osborne

«Me acabo de enterar ahora a las 7 de la tarde del miércoles, lo que le ha pasado a Gabriela, que le han roto el cristal y le han robado la silla del niño. Algo así me han contado», ha comenzado diciendo Bertín al respecto de lo anterior. «Me han dicho también que hay un alienígena o dos que han dicho que si yo tengo algo que ver con eso por el tema del ADN. Dejar de fumar esas cosas malas. Cambiad de camello ¿Cómo se pueden decir semejantes gilipolleces? Como dice mi amigo Carlos Herrera: ‘Ya no cabe ni un tonto más en este país’», ha añadido el artista, tajante.

Bertín Osborne ha negado la teoría de que la sustracción del cochecito tenga cualquier relación con las pruebas de paternidad a las que se quiere someter para aclarar si el bebé de la fisioterapeuta es suyo, casi al mismo tiempo en que Gabriela Guillén ha lanzado una petición a todos sus seguidores en la ya citada red social, para que le ayuden a encontrar el valioso objeto. «Como muchos sabéis, he sufrido el robo del carrito de mi bebé hace unos días. Si alguien lo ve, por favor, contactar conmigo. Es un carro muy peculiar y el color no es muy común. En la zona de Conde de Casal fue el robo. Muchas gracias. La marca es Muuvo S2», ha escrito Gabriela.

El cochecito en cuestión está valorado en 900 euros. Se trata de un carrito plegable de color turquesa y negro, del que Guillén presumía por primera vez el pasado día 25 de enero.