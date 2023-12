Bertín Osborne explica, por fin, el motivo de su voto de silencio

Bertín Osborne, de nuevo, en primera plana mediática. Llamativa ha sido su actitud en los últimos meses. Si bien siempre ha atendido a los medios de comunicación, desde entonces ha optado por la fórmula de la discreción. El hecho de que trascendiera en julio que iba a ser de nuevo padre, junto a Gabriela Guillén, con quien no mantiene hoy en día una relación sentimental, ha provocado que sea uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país en los últimos tiempos. Sin embargo, ahora, ha revelado el motivo por el que prefiere pasar desapercibido y no responder a cuestiones privadas.

Bertín Osborne confiesa la realidad de su blindaje

Este fin de semana, Bertín Osborne se desplazó hasta el teatro Jovellanos de Gijón, en Asturias, donde dio un concierto. Con semblante serio evitó hacer cualquier tipo de declaración, optando así por la fórmula de su hermetismo. Una vez terminó el espectáculo y después de atender a sus seguidores, Bertín rompió su silencio para dar un mensaje claro y conciso a la prensa. «Chicos, os voy a decir una cosa. Yo toda mi vida me he llevado fenomenal con vosotros, os he atendido y he sido educado, pero este verano me habéis hecho tanto daño que encima no me pidáis que os hable», explicó al mismo tiempo que abandonó el lugar entre el cariño de sus seguidores.

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

Ya hace unos días, Bertín Osborne se mostró hostil con los medios cuando le preguntaron por su situación actual. «Si me dejas en paz, bien», expresó. Una actitud completamente dispar a la de antaño, cuando sí interactuaba con los medios. Reseñable es que, poco después de que se supo de que sería padre por sexta vez antes de que termine el año, Bertín publicó una serie de vídeos en sus redes sociales explicando el entramado con la empresaria para despejar así cualquier tipo de incógnita al respecto. Clips que hace, relativamente poco, fueron eliminados y que ya no forman parte de su perfil de Instagram. Asimismo, el cantante también hizo a personas de su círculo ciertos mensajes sobre cómo está viviendo esta convulsa época de su vida. Sin embargo, ahora opta por la fórmula del distanciamiento con todo lo que le pueda colocar en el ojo del huracán.

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

El último movimiento de Gabriela Guillén

Por su parte, Gabriela Guillén se encuentra en plena recta final de su embarazo. Un embarazo marcado por la polémica. La empresaria está a punto de dar la bienvenida al que será su primer bebé y a escasas de ese momento ha compartido un post cargado de sentimiento que ha ido acompañado de una imagen en la que muestra su incipiente barriguita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriela Guillen Guillen (@gabymagy)

«En la vida me han pasado tantas cosas, pero sin duda esta experiencia es única. ¡Eres mi mayor fortaleza!», ha indicado en el mensaje.