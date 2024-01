Los negocios de Bertín Osborne que (de momento) no compartirá con su nuevo hijo

Bertín Osborne ha ido con la verdad por delante y ha reconocido que no ejercerá de padre con su último hijo, fruto de la relación que mantuvo con la empresaria Gabriela Guillén. Insiste en que su expareja es una mujer estupenda, pero desconfía de su palabra y le ha pedido unas pruebas de paternidad. «Es una chavala estupenda. Es buenísima gente, muy atractiva, muy trabajadora y muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella», empieza diciendo.

Gabriela Guillén a las puertas de su domicilio en Madrid / Gtres

Sin embargo, añade: «Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos y nietos. Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas. Es de justicia para todo mi entorno hacerlo». Pero, ¿a qué se está refiriendo? En LOOK hemos investigado su patrimonio y sabemos cuáles son sus empresas y en qué proyectos está inmerso.

Las seis empresas de Bertín Osborne

El entramado empresarial que está detrás de Bertín Osborne no hace más que consolidar su brillante patrimonio. El presentador no depende de los medios de comunicación para seguir generando ingresos, a pesar de que colabora activamente en la crónica social a cambio de cachés muy elevados. Actualmente tiene un puesto en seis sociedades diferentes. De momento no tiene intención de involucrar a su nuevo hijo en esta red de negocios, pues no quiere ejercer de padre.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez durante un acto como imagen de la firma Danacol / Gtres

La empresa más antigua de Bertín es Corporativa Ecuanor. Fue dada de alta en 2009 y también participa Fabiola Martínez, que es apoderada de la entidad, una entidad que tiene relación con la Fundación Bertín Osborne. Este organismo ofrece ayuda a los padres con hijos que tienen necesidades especiales.

Cantante y hombre de negocios

En 2016 Bertín Osborne sacó un disco titulado Crooner y aprovechó para fundar una empresa con el mismo nombre. Es administrador único y se dedica a la organización de espectáculos, así que también gestiona la parte económica de sus conciertos. Al ver éxito de este proyecto creó Intermediaciones SL, que también administra de manera individual. En 2020 invirtió más de un millón de euros en este proyecto y afortunadamente obtuvo buenos resultados.

El cantante ha aprovechado su tirón mediático para fundar empresas que respaldan sus pasos. A la vez gestionan otras operaciones para recibir ingresos por distintas vías. Por ejemplo, tiene una empresa de alimentación que no tiene nada que ver con el mundo artístico.

El último proyecto de Bertín Osborne

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

El exmarido de Fabiola Martínez ha estado desaparecido del foco mediático y recientemente ha explicado en ¡HOLA! qué le llevó a tomar esta decisión. «He estado grabando los programas de Navidad de mi cadena, he estado grabando el disco, he estado preparando y grabando los videoclips, estoy currando en la empresa de alimentación. No he parado de hacer cosas».

Lo último que ha hecho ha sido lanzar al mercado una colonia llamada Silencio. «Yo no he usado perfume en mi vida. He usado colonia. ¿Perfumes? Jamás. Y la historia surgió porque vinieron a verme unos perfumeros de Murcia, encantadores y muy buenos y me lo propusieron», comenta.

Es decir, además de sus conciertos, de sus programas de televisión y de sus empresas, el presentador tiene otras opciones para seguir aumentando su fortuna