Bertín Osborne cuenta el verdadero motivo de su retirada de los escenarios: "¿Qué hago yo aquí?"

Bertín Osborne ha tomado la complicada decisión de retirarse de la música. Algo, que recientemente se ha encargado de matizar, y es que parece que su principal intención ahora mismo es «quitarse de las giras». Eso sí, antes pretende organizar una bonita despedida por España y América, tal y como ha confesado ante las cámaras. «Voy a hacer una bonita y larga, aquí y en América, para despedirme porque ya son muchos años», asegura. Y, respecto al motivo que le ha llevado a dar un paso atrás y alejarse de la industria, parece que todo tiene que ver con el gran cambio que ha experimentado en los últimos años. «La música ha cambiado, ya no conozco a nadie», se lamentaba al respecto. Además, hacía hincapié en su paso por Tu cara me suena, donde bromea con la idea de que «al 80% de los que se imitan no sé quiénes son».

Bertín Osborne en un evento de Multiópticas en Madrid. (Foto: Gtres)

Circunstancia que le ha llevado a plantearse cuál es realmente su lugar dentro de este mundillo. «Ya muchas veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? Esto ya no es como antes», detallaba. De ese modo, todo parece indicar que Osborne ha decidido parar justo a tiempo, y en un momento que también le permitirá desconectar y dedicarse por completo a su familia. ¿Se producirá también un acercamiento con Gabriela Guillén y el hijo que tienen en común? El pequeño, que llegaba al mundo hace casi dos años, daba lugar a una gran revolución en su vida. «Es un encanto y no tiene la culpa de los errores de sus padres», comentaba al respecto Bertín, quien ya ha reconocido su paternidad. Del mismo modo, y tras meses de tempestad, el propio artista confirmaba que ya había podido conocer al bebé y pasar tiempo con él. «Es una monada, he estado jugando con él muchas tardes».

Gabriela Guillén y Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

Algo, que se suma a los supuestos problemas económicos que asolan al cantante, quien se habría visto obligado también a paralizar las grabaciones de El Show de Bertín, para participar en el famoso programa de imitaciones de Antena 3. Todo, según destacan diversos medios, para hacer frente a una importante deuda con Hacienda de casi medio millón de euros. Y a ello deberíamos sumar las hipotecas valoradas en 6,5 millones de euros que tiene a sus espaldas, llegando a varios acuerdos con las entidades bancarias y a lo que se suma la manutención de su séptimo hijo. Una situación bastante complicada, pero que parece no tener nada que ver con su retirada de la música, que está más relacionada con el cambio que ha experimentado la industria y donde ya no se sentiría cómoda.