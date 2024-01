Bertín Osborne ha roto su silencio. Ya lo hizo en una entrevista publicada hace unos días y lo ha vuelto a hacer. El cantante, que durante meses se mantuvo alejado del ojo público tras salir que se convertiría en padre por séptima vez junto a Gabriela Guillén, con quien no mantiene ningún vínculo afectivo, ha querido expresar cómo se siente, sobre todo, ahora que la empresaria ya ha dado a luz.

Bertín Osborne en una imagen de archivo / Gtres

Así se enteró Bertín Osborne del nacimiento de su séptimo hijo

Gabriela Guillén dio la bienvenida a su primer hijo el pasado 31 de diciembre, aunque la noticia no salió a la luz hasta días después. «Yo me enteré al día siguiente», cuenta el cantante, que ha recibido la noticia del alumbramiento a través de «un amigo común», confirma a ¡Hola!.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén / El Capote

Sin embargo, no quiso ahondar más en esta cuestión. «No tengo nada más que decir», sentencia antes de decir que «le deseo todo, todo, lo mejor».

La importante decisión de Bertín Osborne

Unas horas después de conocerse que Gabriela Guillén había dado a luz, se publicó una extensa entrevista del presentador de Mi casa es la tuya en la que se sinceró sobre lo que piensa de la empresaria. «He escuchado un poco de todo sobre ella en los últimos meses y hay cosas radicalmente injustas que no quiero dejar pasar», contó pese a no mantener ningún vínculo con ella. Osborne explicó también que «Gabriela es una chavala estupenda, ¡que esto vaya por delante! Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella. Y he oído por ahí que… Que si dinero, que si intereses… ¡No, no y no! Cuando yo he hablado del dinero, jamás me he referido a ella, porque Gabriela es la única que ¡nunca! me ha exigido nada. Nunca me ha pedido nada».

Fue en estas declaraciones donde Bertín Osborne también se sinceró acerca de la prueba de paternidad a la que quiere someterse. El empresario indicó que «cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas».

Bertín Osborne entrando a una fiesta / GTRES

«Es lo que todo el mundo haría… Y lo vuelvo a repetir: no es un tema de desconfianza, sino que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas. Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre», insistió.

Y ese momento ha llegado, aunque, el escenario al que se enfrenta el artista es diferente porque Gabriela Guillén ha decidido inscribir al recién nacido con sus dos apellidos en el registro civil y no va a pedir ningún tipo de bonificación económica ni manutención a Bertín, por lo que no haría falta que se sometiera a dicha prueba, según cuenta 20minutos.