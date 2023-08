Bertín Osborne causa tensión entre el PP y el PSOE en las fiestas de un pueblo de La Rioja

Por mucho que lo intenta, Bertín Osborne parece no conseguir desvincularse de la primera línea mediática. Hace tan solo unas semanas, salía a la luz su nueva e inesperada paternidad a los 69 años junto a Gabriela Guillén, revolucionando así a gran parte del país con la noticia. Con el paso de los días el cantante ha preferido optar por el silencio y centrarse en su carrera musical pero su agenda artística parece no traerle la paz y la calma que necesita ya que ha generado alguna que otra tensión en la esfera política que no ha dejado indiferente a nadie.

Bertín Osborne performing in Madrid July 22, 2021.

El próximo 15 de agosto Bertín Osborne actuará en Alfaro, la localidad de La Rioja que celebrará sus fiestas municipales por esas fechas. Su actuación formará parte de la programación propuesta por el ayuntamiento, el cual está gobernado actualmente por el Partido Popular, pero según ha trascendido, el fichaje del presentador ha obtenido una clara oposición por parte del PSOE, quienes han manifestado no estar de acuerdo tras considerarle «machista y homófobo» por sus últimos movimientos.

«No estamos de acuerdo con sus continuas declaraciones machistas y también homófobas. No se puede decir, por ejemplo, en pleno siglo XXI, que el feminismo no es necesario. Eso es algo que un Ayuntamiento no puede blanquear con dinero público. Hay que tener cuidado con eso por respeto a la ciudadanía, a las mujeres y a los derechos humanos». Con esas palabras justificaba la anterior concejala de festejos del gobierno del PSOE, Raquel Pedraja, su contrariedad a la contratación de Osborne desde el programa de Atresmedia Espejo Público, situándose completamente en un punto de vista muy alejado del propuesto por el Partido Popular.

Raquel Pedraja hablando sobre la actuación de Bertín Osborne en La Rioja en el programa ‘Espejo Público’/ Atresmedia

Yolanda Preciado, la alcaldesa popular, ha contestado a Pedraja en el mismo espacio televisivo mencionado, sosteniendo que, a la hora de pensar en la presencia de Bertín en las fiestas municipales de Alfaro, tan solo se ha tenido en cuenta la calidad artística del invitado, dejando a un lado los problemas personales y la vida privada del mismo. Preciado ha continuado defendiendo su decisión y explicando que, en el anterior mandato socialista, contrataron a King África y Boikot para formar parte de las fiestas de 2023, pero, tras hablar con algunos vecinos, entendieron que hay personas de determinada edad que podían sentirse desatendidos.

«Nos habían reclamado que contratásemos a una orquesta popular para esas fechas, había un clamor social, porque en los últimos años se ha contratado a grupos que ecualizan muy alto. Pero cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que con tan poco margen era prácticamente imposible. Todas las orquestas tenían ya otros compromisos apalabrados, así que se nos planteó la posibilidad de contratar a Bertín Osborne y pensamos que se trataría de otro tipo de espectáculo del gusto de los vecinos de ese tramo de edad», explica la popular.

No obstante, Yolanda Preciado ha querido hacer hincapié en que han intentado mantener íntegramente todo el programa de fiestas que había cerrado el anterior gobierno antes de las pasadas elecciones municipales, pero Antonio Carmona era el artista propuesto para el día 15 y no tenía un contrato en firme. Sin embargo, Pedraja asegura que aunque no hubiera un contrato físico, apalabraron la actuación con el ex vocalista de Ketama, por lo que consideran que es un gesto de «falta de respeto» hacia el cantante.