El nombre de Bertín Osborne vuelve a acaparar la primera plana mediática poco después del comunicado conjunto que difundió junto a Gabriela Guillén con el que el cantante reconoció al hijo que tuvo con la de Paraguay, nacido el pasado mes de diciembre. Sin embargo, esta vez el motivo es meramente profesional.

Este jueves, 13 de junio, el artista dio un concierto en la plaza de toros de San Agustín de Guadalix, un municipio de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, y para la sorpresa de los asistentes el espectáculo musical tuvo que ser suspendido a la mitad.



Asistentes al concierto de Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

Aunque en un principio todo iba según lo previsto, poco después se pudo conocer que el presentador de Mi casa es la tuya había salido con retraso. Y, tras cantar seis canciones anunció su retirada del escenario por problemas técnicos, dado que la iluminación falló y se quedó sin luces. Antes de marcharse intentó continuar cantando a oscuras mientras algunos de los asistentes mostraron su descontento. Al no poder ofrecer un concierto de calidad, fue el propio Bertín el que comunicó al público la decisión de cancelarlo. Una determinación que fue abucheada por algunos de los allí presentes.

Bertín Osborne pide disculpas

«Llevo 43 años encima de un escenario y es la primera vez que me pasa esto», dijo en un primer momento con un hilo de voz. «Yo tengo un buen amigo, que es Angelito, que al pobre le va a dar un infarto en cualquier momento. Es la primera vez que hace un concierto, ya le he dicho que se ha notado», prosiguió, haciendo gala de su habitual sentido del humor.

Bertín Osborne cantando. (Foto: Gtres)

Después, Bertín Osborne prometió volver en otra fecha para retomar el concierto. «Pero también le he dicho que somos amigos y que yo vuelvo cuando sea, la semana que viene…», expresó. «Aquí el problema que hay son las bombillas y esto es un montaje impresionante. Entonces aquí hay 14 músicos que tienen que leer partituras… Con el humo, las luces, esto se ve muy bonito, entonces le he dicho a Ángel: ‘no puedo hacerlo porque esto es una cagad…’», continuó explicando al público.

Bertín Osborne suspende un concierto. (Foto: Gtres)

La indignación de los fans

Pese a que hubo asistentes que mostraron su apoyo al cantante, también hubo otros que quisieron expresar su desilusión ante lo ocurrido. «Primero ha empezado tarde no sé por qué, que no había iluminación… Yo que estoy en un coro rociero y no soy profesional no me hace falta luz para ver las partituras porque me las sé de memoria y este señor que lleva más de 40 años debe de saberlo», dijo uno de los fans.

«Llevo entradas para que me den el dinero, que me lo devuelvan porque me siento engañado porque ha estado un cuarto de hora, ha empezado media hora tarde», añadió. Pese a la situación, este mismo seguidor aseguró que volvería a pagar para ver a Bertín Osborne porque le gustó cómo cantó. «Superior (…) tiene un vozarrón», añadió.