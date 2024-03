Belén Rueda (59) ha hecho una confesión cuando menos inesperada en su última intervención televisiva. La reconocida actriz del cine patrio ha realizado una entrevista con la que ha recordado uno de los momentos más delicados de su vida en cuanto a salud se refiere. La intérprete, que cuenta con una imparable carrera desde que saltara a la fama en los años 90 junto a Emilio Aragón, sufrió hace unos meses un ictus transitorio. Sobre este episodio, Belén se ha sincerado y ha asegurado que en un principio tenía miedo de que no la contratasen de nuevo por haber padecido este revés. Ha sido ahora cuando se ha sincerado y ha opinado que considera que hay otros temas más preocupantes, como el de las sustancias ilegales en el séptimo arte: «Tenía miedo de que determinados productores tengan también miedo de no contratarme, pero yo creo que hay otras cosas que paran más los rodajes, como las drogas, etc.…».

Belén Rueda en un programa de televisión. / TV3

En un principio, Belén Rueda no quiso hacer público este problema de salud, por eso solo era conocedor su entorno más cercano. Tras esta decisión había un motivo y era el profesional. Rueda ha desvelado al presentador Ricard Ustrel, que presenta Collapse en TV3, el gran miedo que este ictus había traído consigo. Asimismo, la actriz ha incidido después en que puede generar más preocupación el consumo de drogas y otros temas «que un ictus del que te has recuperado. Ahí lo dejo». «Lo que quiero decir es que el comportamiento, el descanso, no solamente en el rodaje, puede ser mucho peor que haber tenido una enfermedad que te obliga a cuidarte un poco, ¿no?», ha añadido después.

Belén Rueda habla del ictus que sufrió. / TV3

El miedo de Belén Rueda de contar su problema de salud

Dejando a un lado el hermetismo que tanto la caracteriza, Belén ha querido expresar cómo se sintió cuando sufrió esta dolencia por la que estuvo alejada un tiempo de los focos. «Solo se lo conté a las personas más cercanas. Es que piensas que si lo cuentas quedarás inhabilitada a nivel laboral, vida, movimientos de viajes. Y es que esto es una cosa que suele esconder, porque la gente te mira diferente, como con pena… Como que no eres capaz de hacer lo que hacías antes», ha indicado.

Belén Rueda habla del ictus que sufrió. / TV3

Cómo cambió el ictus la vida de Belén Rueda

En el marco de esta intervención en la que Belén Rueda ha mostrado su faceta más cercana, rompiendo así con su eterno blindaje, la actriz ha destacado cómo cambió su vida al sufrir esta enfermedad que acabó por salvarle la vida «Me salvó la vida. ¿Cómo se explica esto? Un ictus transitorio no llega a tener hemorragia, pero me faltó oxígeno en el cerebro. Me dio un susto muy grande, me llevaron al hospital con tiempo y me hicieron un examen y todas las pruebas de la cabeza», ha recordado.

Belén Rueda posando. / Gtres

«Al hacerme todas esas pruebas descubrieron un aneurisma, que si no me hubiera dado eso, es posible que hubiera tenido un ictus más grave. Entonces mi neurólogo me dijo que ahora estás mejor que antes, puedes hacer tu vida normal, así que estoy feliz», ha concluido Belén Rueda.