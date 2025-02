Belén Esteban se ha convertido en la inesperada invitada de Merche en su concierto en el Teatro Eslava de Madrid. La colaboradora ha subido al escenario y ha interpretado junto a la cantante uno de sus temas más conocidos, el mismo que ya en su estreno en 2005 fue cantado por toda una generación: Eras tú. Se desconoce si ha sido en concreto ese tema o la emoción de entonarlo junto a la artista que lleva años siguiendo, pero antes incluso de que sonaran los primeros acordes, la de Paracuellos del Jarama anunciaba: «Voy a llorar», y así fue, todo un mar de lagrimas entre estrofa y estrofa.

Merche se encuentra en plena gira en su Tour Deluxe. En él ha querido recoger sus temas más reconocidos y crear un espectáculo con las canciones que llevan acompañándonos varias décadas, junto con las más actuales. En un mensaje en redes sociales la artista ya avisó que habría «Música, baile, recuerdos, emociones, sorpresas…», y puede decir que lo ha conseguido, porque para sorpresa de todos, Belén esteban acabó en el escenario. Esta que es una de las mayores fans de la cantante, lejos de perder la oportunidad, hizo que este 22 de febrero se convirtiera en una fecha que será recordada por ellas y por todo el país.

Belén Esteban en el concierto de Merche en Madrid. (Foto:Gtres)

Los asistentes al concierto pueden considerarse afortunados por el momento que presenciaron, ya que muchos se quedaron con las ganas después de que la gaditana colgara el cartel de «todo vendido», para esa noche. Ninguno se hubiera imaginado poder escuchar dos veces Eras tú esa noche, y mucho menos que una de ellas fuera en las voces de Merche y Belén juntas, pero lo hicieron. Casualmente este es el favorito de la colaboradora de Ni que fuéramos, con el que se acuerda de los que ya no están.

«Voy a llorar, soy muy llorona», anunciaba Belén Esteban antes incluso de comenzar a cantar. La emoción fue notable durante el tiempo que duró la canción, y es que cada vez que Merche se acercaba el micrófono, ella se derrumbaba sin poder contener las lágrimas o llevarse las manos a la cara de la emoción. «Eras tú, quien me dio más abrazos en los malos momentos, quien guardaba mis grandes secretos. Y disfrutaba con solo verme feliz, eras tú, quien creyó que la música era más que mi sueño. Y esta voz que ya no tiene dueño. Te cantará siempre a ti, eras tú», han cantado. Merche le iba cediendo el micrófono a una, cada vez más desconsolada, Belén.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club de Fans Merche (@clubmerchitos)

Entre verso y verso, la tertuliana miraba hacia arriba e incluso lanzó un beso al cielo. Una acción que llevó a los asistentes a creer que podría estar pensando en su padre, el cual falleció en 2006 tras una larga lucha contra el cáncer. Finalmente lo confirmó ella misma dedicando el tema a «nuestros seres queridos del cielo», añadiendo también: «Papá, va por ti. Te quiero papá». Belén estaba muy unida a él y es posible que fuera su progenitor quien le dio «más abrazos en los malos momentos» y por eso no ha podido parar de llorar.

Reacción en las redes sociales

Lejos de las emociones que ha sentido la madrileña, muchos han mostrado su sorpresa en las redes sociales. Los vídeos de Belén Esteban junto a Merche compartiendo micrófono han inundado internet y los mensajes y comentarios no han tardado en llegar, porque la actuación de la expareja de Jesulín de Ubrique, no ha dejado indiferente a nadie. «Yo no doy crédito con haber vivido en directo este Eras Tú de Merche y Belén Esteban. Una absoluta simulación», escribió uno de los asistentes al concierto. La gente no podía creer lo que veían sus ojos, al igual que Belén que, seguramente, tampoco se imaginó que podría cantarle esa canción a su padre y que todo el país se quedara mudo ante ella, porque, como ha dicho uno de los usuarios de la red social X: «Esto es historia de España».