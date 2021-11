Han pasado varios días desde que cumpliera los 48 años pero Belén Esteban sigue recibiendo regalos. El último en prodigarse ha sido Jorge Javier Vázquez. El presentador de Sálvame no pudo acudir al fiestón de cumpleaños que la princesa del pueblo celebró en la discoteca Kapital el pasado viernes, debido a unas complicaciones de salud que posteriormente explicaría. Sin embargo, no estaba dispuesto a no cumplir con su compañera y amiga y por eso le ha hecho llegar un detallazo.

Una laringitis aguda fue la culpable de que el catalán no pudiera estar junto a Belén en su día. Esta inoportuna enfermedad le ha obligado a permanecer en reposo absoluto durante al menos 10 días. Eso no le ha impedido cumplir con ella y ha hecho un gran desembolso para satisfacerla. El regalo escogido por Jorge ha sido un artículo de lujo.

Belén Esteban ya tiene en su poder unas preciosas botas de Versace, fabricadas en piel de becerro negro y con un toque militar muy marcado. No faltan tampoco el broche de oro metalizado en los tobillos para darle un punto más atrevido. “Gracias Jorge Javier, me encantan”, ha publicado la propia colaboradora a través de una Storie de Instagram.

Se trata de un gran regalo ya que combina con absolutamente todos los looks y unas botas negras de piel son siempre un básico dentro del armario. No obstante, es cierto que es un capricho no apto para todos los bolsillos y por el que Jorge Javier Vázquez ha tenido que desembolsar 1.090 euros. Una cifra nada baladí pero que vale como una buena maestra del cariño que Jorge Javier tiene a Belén.

Atrás quedan los sonados conflictos y disputas verbales que ambos tuvieron hace unos meses en los platós. Después de varias semanas sin hablarse y arrepintiéndose de cosas que se dijeron en caliente, los dos miraron por el bien de una relación de amistad que ya suma muchos años.

Belén Esteban ha tenido un cumpleaños de órdago. La de Paracuellos ha recibido varios regalos, varios de ellos muy costosos. Destaca un smartphone de última generación que le ha regalado su Migue, unos zapatos de la marca Louboutin, así como un bolso de parte de sus compañeros de programa. A eso hay que sumarle la espectacular fiesta de cumpleaños que celebró en la mítica sala madrileña, ubicada en la calle Atocha. Por allí se dejaron ver rostros muy conocidos del universo Sálvame como Carmen Alcayde, Lydia Lozano, Carlota Corredera o David Valldeperas. Quienes también acudieron fueron Carmen Borrego y Terelu Campos, una coincidencia en la que saltaron chispas puesto que estaban en mitad de un desencuentro que parece prosperar. Eugenia Martinez de Irujo o la hija de Belén, Andrea Janeiro, fueron otras de las asistentes.